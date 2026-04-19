El presidente respaldó a Israel y EEUU, lanzó una iniciativa regional y profundizó la cooperación bilateral en medio de la guerra en Medio Oriente.

El presidente Javier Milei ratificó su alineamiento con Israel y Estados Unidos durante su visita a Jerusalén, donde firmó los Acuerdos de Isaac y defendió la cooperación entre países que comparten valores. El mandatario reafirmó su postura en seguridad internacional y anunció una iniciativa para extender esa alianza a América Latina.

Durante su discurso, Milei presentó formalmente los Acuerdos de Isaac como una plataforma para fortalecer vínculos en la región. “Las naciones que comparten esos valores tienen una responsabilidad: organizarse, cooperar y actuar juntas”, sostuvo.

En esa línea, agregó: “Hoy presentamos los Acuerdos de Isaac, una iniciativa que busca extender ese mismo espíritu a Latinoamérica”. El acuerdo apunta a profundizar la cooperación diplomática, comercial, cultural y en materia de seguridad entre Israel, Argentina y otros países que deseen sumarse.

El presidente también reforzó su postura frente al escenario global y expresó el apoyo argentino en el conflicto. “La Argentina expresó su firme apoyo a Estados Unidos y a Israel en su guerra contra el terrorismo”, afirmó.

Además, volvió a poner el foco en los atentados sufridos en el país: “La Argentina fue víctima de cobardes ataques terroristas y al día de hoy aún pedimos justicia”, señaló, en referencia a los reclamos históricos vinculados a esos hechos.