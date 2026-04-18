Los salarios registrados siguen cayendo frente a la inflación

Los salarios registrados perdieron 8,9% de su poder adquisitivo en el gobierno de Javier Milei, aunque casi la mitad se explica por la baja de los últimos seis meses.

Los salarios registrados -que incluyen públicos y privados- aumentaron 1,8% en febrero, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), mientras que la inflación se posicionó en 2,9% durante ese mes. Se trata de la sexta baja real consecutiva y los haberes acumulan un recorte de 4,33% en los últimos seis meses, según el cálculo de Ámbito en base a los datos oficiales.

En febrero, el poder adquisitivo cayó 1,1% en el total de los registrados. Desagregando, los públicos aumentaron 2,3%, mientras que los privados lo hicieron un 1,6%, por lo que perdieron un 0,55% y un 1,3% de su poder de compra real, de manera respectiva.

Si se toma como parámetro el inicio del gobierno de Javier Milei, los salarios registrados pierden 8,87% real. Sin embargo, al desagregar los datos, los públicos fueron los más perjudicados con una caída del 18,35% del poder adquisitivo, mientras que los privados retrocedieron un 3,54% real.

En la variación interanual, el economista Hernán Herrera destacó que los públicos nacionales acumulan una caída de 8,87%, mientras que los provinciales una de 2,1% real y los privados una de 4,13 por ciento.