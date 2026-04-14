Torres habló de la crisis en PAMI: "no me puedo hacer el distraído"

En Esquel, el gobernador de Chubut afirmó que reclamará ante el gobierno nacional por la situación en el organismo que también afecta a los jubilados y pensionados de la provincia.

Al destacar la importancia de “tomar a las personas mayores como una política de Estado”, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció que reclamará ante el Gobierno Nacional por la situación del PAMI, que afecta a jubilados de Chubut.

“Yo, como gobernador, no me puedo hacer el distraído. Más allá de que PAMI sea un organismo nacional, vamos a ir a Buenos Aires a golpear las puertas que haya que golpear para exigir que esas prestaciones, que son un derecho después de haber aportado toda una vida, estén garantizadas”, expresó durante un acto en la Universidad de Chubut, sede Esquel.

Ante un recinto colmado, Torres también remarcó la importancia de haber reclamado ante Nación los fondos correspondientes a los jubilados de Chubut. “Ningún gobierno había hecho la demanda como correspondía. La Justicia nos dio la razón y recuperamos 48.000 millones de pesos que pertenecen a los jubilados y que van a ir a la Caja Provincial”, subrayó.

Luego, tras destacar la ley impulsada en conjunto “con todos los centros de jubilados de la provincia”, el mandatario se refirió a la situación previsional actual, marcada por una baja del 40% en la tasa de natalidad. “Hoy, según las proyecciones, mi generación no podría jubilarse porque los activos no van a poder cubrir la demanda de los pasivos y porque cada vez vivimos más”, señaló, y agregó: “Entonces, ¿cómo no vamos a tener una política de Estado para quienes se jubilan del trabajo, y no de la vida?”.

En ese contexto, valoró el programa lanzado en Esquel y destacó la importancia de “contar con cuidadores que tengan una mirada integral sobre las personas mayores y que se capaciten”, remarcando además que “tenemos una universidad pública, provincial, que puede formar a personas con vocación de servicio y brindarles las herramientas necesarias para lo que viene”.