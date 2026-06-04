El juez Alejandro Soñis dispuso que el imputado continúe detenido mientras avanza la investigación. Había sido arrestado durante un control vehicular en el barrio Juan XXIII, donde la policía secuestró una pistola semiautomática, municiones, cannabis y una balanza de precisión.

Cuatro meses de prisión preventiva para Uribe por la causa del arma cargada y la droga

El juez Alejandro Soñis dictó cuatro meses de prisión preventiva para Luis Damián Uribe en el marco de la investigación iniciada tras su detención durante un control vehicular realizado en el barrio Juan XXIII.

La medida fue resuelta durante la audiencia de control de detención y apertura de investigación, donde se dispuso que el imputado permanezca alojado en prisión mientras continúan las actuaciones judiciales.

Uribe había sido detenido el miércoles en un operativo policial efectuado en la intersección de avenida Kennedy y Patricios. Durante el procedimiento, los efectivos observaron una bolsa con una sustancia herbácea en el interior del vehículo y dieron intervención a personal de Drogas Peligrosas y Leyes Especiales.

El test de campo realizado posteriormente confirmó que se trataba de Cannabis Sativa. Más tarde, con autorización de la jueza federal Eva Parcio de Seleme, se llevó adelante la requisa del automóvil.

Según informaron fuentes policiales, durante la inspección se secuestraron tres teléfonos celulares, una balanza digital de precisión, una pistola semiautomática, trece municiones calibre 9 milímetros y un manojo de siete llaves con un llavero de Mickey Mouse que estaría relacionado con una causa por hurto.

Además, se estableció que el arma tenía una munición en la recámara, condición que permitía su utilización inmediata. A partir de estos elementos, Uribe quedó imputado por una presunta infracción al artículo 189 bis del Código Penal, que reprime la tenencia ilegal de armas de fuego. La investigación continuará con el acusado detenido durante los próximos cuatro meses por decisión judicial.