El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a defender el rumbo económico del Gobierno nacional y aseguró que la etapa más crítica de la crisis quedó atrás. Durante una exposición ante empresarios, sostuvo que la economía argentina atraviesa un proceso de recuperación y lanzó una dura crítica al kirchnerismo y al gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Caputo: "Nos van a salir los dólares por las orejas"

“Lo peor ya pasó. La bomba atómica que heredamos ya se desactivó. Hoy no hay riesgo de bomba”, afirmó el titular del Palacio de Hacienda al participar de un encuentro organizado por la Cámara de Comercio Argentino-Brasileña.

Caputo destacó que diversos indicadores económicos muestran señales de mejora y aseguró que el Gobierno comienza a ver los resultados del plan de ajuste y estabilización impulsado por la administración de Javier Milei.

“Hoy está claro que la recaudación empieza a recuperarse, la inflación sigue bajando, los salarios se recuperaron lentamente y esperamos una mayor formalización del empleo”, señaló.

El funcionario sostuvo además que la actividad económica atraviesa un período de crecimiento sostenido y remarcó que, según el indicador de tendencia-ciclo, la economía acumula 24 meses consecutivos de expansión, algo que calificó como inédito en los últimos quince años.

“Esto no quiere decir que estemos bien; quiere decir que vamos bien. Pero si tenemos en cuenta de dónde venimos, estamos muy bien”, enfatizó.

En materia cambiaria, proyectó que las compras de divisas por parte del Banco Central podrían ubicarse entre los 17.000 y los 24.000 millones de dólares, impulsadas principalmente por el crecimiento del sector energético y las exportaciones.

En ese sentido, estimó que para 2030 la balanza energética podría generar un superávit de 60.000 millones de dólares anuales.

“Nos van a salir los dólares por las orejas”, expresó, al señalar que la generación de divisas no dependerá únicamente de la energía sino también de otros sectores productivos.

Caputo también defendió el modelo económico libertario al afirmar que se apoya en la inversión, la competencia y las exportaciones, y sostuvo que prácticas habituales de otros períodos económicos ya no tienen sentido.

“Stockearse no funciona en este modelo. Comprar dólares en el mercado paralelo tampoco funciona. Tampoco funcionan los márgenes exorbitantes”, afirmó.

Por otra parte, el ministro ingresó en el terreno político con fuertes cuestionamientos al kirchnerismo. “Pase lo que pase, el kirchnerismo no es una opción porque la gente sabe que es el infierno”, aseguró.

Incluso fue más allá al referirse al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, uno de los principales referentes de la oposición: “Kicillof nunca va a ser presidente de la Argentina, pase lo que pase”, sentenció.

Finalmente, Caputo sostuvo que la fortaleza de la economía terminará neutralizando cualquier intento de desestabilización política o financiera.

“La economía va a llevarse puesto cualquier intento de desestabilización”, concluyó.