Amenazaron a un empleado y horas después balearon el comercio

El hecho ocurrió el domingo por la tarde en un almacen de barrio La Floresta. Un empleado se refugió en el depósito cuando el asaltante exhibió un arma y efectuó un disparo. La víctima vinculó el episodio con una amenaza recibida horas antes.

Un intento de robo con arma de fuego generó momentos de tensión este domingo por la tarde en una feria ubicada en el barrio La Floresta. Dos hombres llegaron al comercio y uno de ellos ingresó armado, efectuó un disparo y escapó sin llevarse pertenencias.

El episodio se produjo alrededor de las 17:10 en la Feria Ayelén, situada en la esquina de San Martín y Los Nogales. De acuerdo con la denuncia presentada en la Seccional Cuarta, uno de los sospechosos permaneció en el acceso al local mientras el otro entró y anunció el asalto.

Según el relato del empleado, de 20 años, el atacante mostró un arma de fuego y, ante esa situación, el trabajador corrió hacia el depósito para resguardarse. En ese momento se produjo un disparo que impactó contra una puerta del comercio.

Tras la detonación, los dos hombres abandonaron el lugar sin concretar el robo. Como consecuencia del hecho, no hubo personas heridas.

Durante las actuaciones posteriores, la víctima indicó que sospecha de un hombre con quien había mantenido una discusión algunas horas antes. Según su testimonio, cerca de las 13:20 un cliente acudió al comercio para realizar una compra y reaccionó de manera agresiva cuando le solicitaron una fotografía del comprobante de pago.

De acuerdo con la denuncia, antes de retirarse lanzó amenazas contra el trabajador, quien considera que aquel episodio podría guardar relación con el ataque ocurrido más tarde.

La investigación quedó a cargo de la Policía del Chubut. Efectivos de la Comisaría Cuarta, personal de Criminalística y la Brigada de Investigaciones realizaron tareas en el lugar y analizan registros de las cámaras de seguridad para avanzar en la identificación de los autores. La causa fue caratulada como tentativa de robo agravado por el uso de arma de fuego.