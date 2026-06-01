El ataque ocurrió este sábado por la noche y una de las víctimas sufrió una grave herida en el rostro.

Uno de los baleados en el Pietrobelli permanece en estado crítico

Dos hombres resultaron heridos por disparos de arma de fuego este sábado por la noche en la zona alta del barrio Pietrobelli, en un hecho que es investigado por la Policía del Chubut y el Ministerio Público Fiscal (MPF).

La intervención se produjo alrededor de las 20:30, luego de que un llamado al Centro de Monitoreo alertara sobre la presencia de dos personas lesionadas por disparos en la intersección de las calles Alem y Alvear.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que las víctimas ya habían sido trasladadas en vehículos particulares a distintos centros asistenciales. Uno de los heridos fue derivado al Hospital Regional, mientras que el otro ingresó a una clínica privada de la ciudad.

Mientras realizaban las primeras diligencias e inspecciones en la escena, los uniformados fueron atacados por un grupo de personas que arrojó piedras y botellas contra el personal y los móviles policiales. Como consecuencia, algunos efectivos sufrieron lesiones de carácter leve. Ante la situación y con el objetivo de evitar una escalada del conflicto, se dispuso el retiro preventivo del lugar.

Posteriormente, los investigadores se dirigieron al Hospital Regional, donde se encontraba internado un hombre de 48 años, identificado como Barrientos. El paciente presentaba una herida de arma de fuego en una pierna y una fractura expuesta de fémur. Según informaron fuentes oficiales, permanecía estable y consciente, aunque se negó a brindar detalles sobre lo ocurrido y tampoco quiso radicar una denuncia penal.

La segunda víctima, identificada como Díaz, de 19 años, fue trasladada a una clínica privada tras sufrir una grave herida de arma de fuego en el rostro. De acuerdo con el parte policial, el joven permanece internado en terapia intensiva, entubado y en estado crítico.

Fuentes de la investigación indicaron que existe un vehículo identificado que habría participado en el ataque. Personal de la Comisaría Seccional Segunda y de la División Policial de Investigaciones trabaja en conjunto con la Fiscalía para reconstruir la mecánica del hecho y determinar las circunstancias en las que se produjo la balacera.

Asimismo, las autoridades señalaron que el episodio podría estar vinculado con otros ataques de características similares registrados en los últimos meses, en los que habrían estado involucradas las mismas personas.