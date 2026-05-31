Tuvieron que sedar a la madre de Agostina al enterarse de su muerte

La investigación por el crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada sin vida en Córdoba, sumó en las últimas horas un dato que refleja la dimensión d une la tragedia que atraviesa su familia. La madre de la víctima, Melisa Heredia, permanece internada en terapia intensiva y pudo saber, en voz de los abuelos, que la joven fue hallada muerta este sábado.

En diálogo con la prensa este domingo, Miguel y Elizabeth (los abuelos de Agostina) relataron cómo se enteró su hija de la muerte de la adolescente. Dieron detalles dolorosos sobre la reacción de la mujer y cómo fue el momento en el que conoció la triste noticia.

"Le dimos la noticia, la tuvieron que sedar. La tuvieron que sedar porque nos preguntaba cosas que no podíamos decir", contaron los abuelos de Agostina. Melisa está internada en grave estado de salud y hay preocupación tras conocerse la triste novedad de la muerte de la joven de 14 años. "Está en una habitación aislada, vamos a ir hasta las últimas consecuencias", manifestaron.

"Nuestra hija está mal, está muy deshidratada, tiene problemas renales, está muy mal", manifestaron los familiares de Melisa. Sin embargo, remarcaron que "estábamos preparados para todo", ante la eventual aparición sin vida de Agostina. "Vamos a seguir luchando", expresaron los abuelos.

Según explicó Carlos Nayi, abogado de Melisa Heredia, madre de Agostina, la familia mantuvo hasta último momento la esperanza de encontrar a la adolescente con vida. Sin embargo, el hallazgo del cuerpo en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra confirmó el desenlace más temido y abrió una nueva etapa en la investigación judicial.

La desaparición de Agostina había movilizado durante siete días a familiares, vecinos, fuerzas de seguridad y voluntarios que participaron de intensos rastrillajes en distintos puntos de Córdoba. La noticia del hallazgo impactó de lleno en una familia que seguía aferrada a la posibilidad de encontrarla con vida.