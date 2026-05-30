Ameghino es nuevo líder y Nueva Generación dejó escapar su chance

Se disputaron solo tres partidos en el Ascenso, por el mal estado de las canchas. Ante la ausencia de los líderes, el CAFA pasó a mandar en la zona A tras vencer a Talleres, mientras que la “Nueva” no aprovechó la oportunidad en la zona B al sufrir una goleada frente a Roca.

Roca sorprendió a Nueva Generación con una goleada por 3 a 0.

Las últimas lluvias complicaron las canchas de tierra en Comodoro Rivadavia, por lo que este sábado la Liga de Fútbol decidió disputar solo los encuentros programados en los campos de juego de césped sintético, correspondientes a la 11ª fecha.

El más beneficiado resultó ser Florentino Ameghino en la zona A, ya que venció 2-1 a Talleres Juniors como visitante en cancha de Ferrocarril del Estado y, casualmente, le arrebató el liderazgo al “Ferroviario”, que no pudo jugar su partido con Comodoro FC. En el mismo grupo, Caleta Córdova superó 2-0.

En el único compromiso que se jugó en la zona B, Deportivo Roca sorprendió con una goleada por 3-0 sobre Nueva Generación, que sigue a un punto del líder Camioneros Patagónicos.

Panorama de la 11ª fecha

ZONA “A”

- Talleres Juniors 1 / Florentino Ameghino 2.

- Caleta Córdova 2 / Manantiales Behr de Ciudadela 0.

- Comodoro FC vs Ferrocarril del Estado (postergado).

ZONA “B”

- Nueva Generación 0 / Deportivo Roca 3.

- Stella Maris vs Camioneros Patagónicos (postergado).

- San Martín vs Tiro Federal (postergado).

INTERZONAL

- Oeste Juniors vs Universitario (postergado).