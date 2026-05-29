Ferro y Camioneros buscan retener la punta del Ascenso

El líder de la zona A visita este sábado a Comodoro FC y su escolta Oeste recibe a Universitario en el Interzonal. El puntero de la zona B visita a Stella Maris y su inmediato perseguidor, Nueva Generación, es anfitrión de Roca.

Se disputará este sábado la 11ª fecha del torneo Zonal B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, con seis partidos que comenzarán a las 15 y uno a las 14.

En el horario principal, en la zona A, el líder Ferrocarril del Estado (21) visitará a Comodoro FC (12) con el objetivo de despegarse de Oeste Juniors (20), que en el interzonal recibirá a Universitario (colista y sin unidades).

Mientras tanto, Florentino Ameghino (tercero con 19), a dos puntos del equipo de Kilómetro 5 y a uno de los de Valle C, visitará a Talleres Juniors (último con 4) en el único encuentro que irá a las 14:00. Por su parte, en el “Puerto” se enfrentarán Caleta Córdova y Manantiales Behr de Ciudadela (ambos con 14).

En la zona B, el líder Camioneros Patagónicos (26) visitará a Stella Maris (12), buscando alejarse de Nueva Generación (25), que será anfitrión de Deportivo Roca (tercero con 19). Asimismo, San Martín (11) recibirá a Tiro Federal (6).

Programa de la 11ª fecha

ZONA “A”

SABADO 30 (14:00 Primera – 12:00 Reserva)

- Talleres Juniors vs Florentino Ameghino.

Arbitro: Carlos Flores.

Cancha: Ferro.

SABADO 30 (15:00 Primera – 12:30 Reserva)

- Comodoro FC vs Ferrocarril del Estado.

Arbitro: Brian Jerosimich.

Cancha: Comodoro FC.

- Caleta Córdova vs Manantiales Behr de Ciudadela.

Arbitro: Pablo Aguirre.

Cancha: Caleta Córdova.

ZONA “B”

- Nueva Generación vs Deportivo Roca.

Arbitro: Luis Fimiani.

Cancha: Nueva Generación.

- Stella Maris vs Camioneros Patagónicos.

Arbitro: Cristian Ontiveros.

Cancha: Stella Maris.

- San Martín vs Tiro Federal.

Arbitro: Víctor Velarde.

Cancha: Sab Martín.

INTERZONAL

- Oeste Juniors vs Universitario.

Arbitro: Marcelo Ugarte.

Cancha: Oeste Jrs.