Ferro y Camioneros buscan retener la punta del Ascenso

Se disputará este sábado la 11ª fecha del torneo Zonal B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, con seis partidos que comenzarán a las 15 y uno a las 14.
En el horario principal, en la zona A, el líder Ferrocarril del Estado (21) visitará a Comodoro FC (12) con el objetivo de despegarse de Oeste Juniors (20), que en el interzonal recibirá a Universitario (colista y sin unidades).
Mientras tanto, Florentino Ameghino (tercero con 19), a dos puntos del equipo de Kilómetro 5 y a uno de los de Valle C, visitará a Talleres Juniors (último con 4) en el único encuentro que irá a las 14:00. Por su parte, en el “Puerto” se enfrentarán Caleta Córdova y Manantiales Behr de Ciudadela (ambos con 14).
En la zona B, el líder Camioneros Patagónicos (26) visitará a Stella Maris (12), buscando alejarse de Nueva Generación (25), que será anfitrión de Deportivo Roca (tercero con 19). Asimismo, San Martín (11) recibirá a Tiro Federal (6).
Programa de la 11ª fecha
ZONA “A”
SABADO 30 (14:00 Primera – 12:00 Reserva)
- Talleres Juniors vs Florentino Ameghino.
Arbitro: Carlos Flores.
Cancha: Ferro.
SABADO 30 (15:00 Primera – 12:30 Reserva)
- Comodoro FC vs Ferrocarril del Estado.
Arbitro: Brian Jerosimich.
Cancha: Comodoro FC.
- Caleta Córdova vs Manantiales Behr de Ciudadela.
Arbitro: Pablo Aguirre.
Cancha: Caleta Córdova.
ZONA “B”
- Nueva Generación vs Deportivo Roca.
Arbitro: Luis Fimiani.
Cancha: Nueva Generación.
- Stella Maris vs Camioneros Patagónicos.
Arbitro: Cristian Ontiveros.
Cancha: Stella Maris.
- San Martín vs Tiro Federal.
Arbitro: Víctor Velarde.
Cancha: Sab Martín.
INTERZONAL
- Oeste Juniors vs Universitario.
Arbitro: Marcelo Ugarte.
Cancha: Oeste Jrs.