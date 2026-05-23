El “Ferroviario” derrotó a Talleres y el “Camión” superó a San Martín. También ganaron los escoltas, pisándoles los talones a los líderes.

Ferro y Camioneros siguen firmes en lo más alto de sus zonas

Se disputó la 10ª fecha del torneo Zonal B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, donde los líderes y los seguidores más inmediatos se mantienen firmes en la lucha.

En la zona A, el líder Ferrocarril del Estado derrotó 3-1 como local al colista Talleres Juniors, mientras que el escolta Oeste Juniors aplastó por 9-0 a Comodoro FC. Además, Florentino Ameghino goleó 5-1 a Caleta Córdova y sigue a dos unidades de la cima.

En la zona B, el líder Camioneros Patagónicos venció 3-1 a San Martín en cancha de General Saavedra, mientras que el escolta Nueva Generación, a un punto, derrotó 2-1 como visitante a Tiro Federal. Por su parte, Stella Maris goleó 5-1 al colista Universitario.

En el interzonal de la fecha, Deportivo Roca, que marcha a siete unidades de la cima en la zona B, batió 2-0 a Manantiales Behr de Ciudadela, que se alejó de la lucha en la zona A.

Panorama 10ª fecha B

ZONA “A”

- Florentino Ameghino 5 / Caleta Córdova 1.

- Ferrocarril del Estado 3 / Talleres Juniors 1.

- Oeste Juniors 9 / Comodoro FC 0.

ZONA “B”

- Tiro Federal 1 / Nueva Generación 2.

- Camioneros Patagónicos 3 / San Martín 1.

- Universitario 1 / Stella Maris 5.

INTERZONAL

- Deportivo Roca 2 / Manantiales Behr de Ciudadela 0.