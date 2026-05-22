Ferro y Camioneros quieren seguir mandando en sus zonas

El “Ferroviario” recibe este sábado al colista Talleres, mientras que el “Camión” se mide con San Martín, que está muy lejos de los puestos de vanguardia.

Se disputa este sábado la 10ª fecha del torneo Zonal de la B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, a partir de las 15:00, donde los líderes intentarán mantenerse en lo más alto sin demasiados apuros.

En la zona A, el líder Ferrocarril del Estado recibirá al colista Talleres Juniors, mientras que el escolta Oeste Juniors, a un punto, hará lo propio con Comodoro FC. Florentino Ameghino, a dos unidades, será anfitrión de Caleta Córdova.

En la zona B, el líder Camioneros Patagónicos será local en cancha de General Saavedra ante San Martín, que está muy lejos de la cima, a doce unidades. Nueva Generación, escolta a un punto, visitará a Tiro Federal, mientras que Stella Maris, que navega en los últimos puestos, visitará al colista Universitario.

En el interzonal de la fecha, Deportivo Roca, que marcha a siete unidades de la cima en la zona B, recibirá a Manantiales Behr de Ciudadela, que está a cuatro puntos del líder en la zona A.

Programa de la 10ª fecha

SABADO 23 (15:00 Primera – 13:00 Reserva)

ZONA “A”

- Florentino Ameghino vs Caleta Córdova.

Arbitro: Braian Jerosimich.

Cancha: Florentino Ameghino.

- Ferrocarril del Estado vs Talleres Juniors.

Arbitro: Cristian Ontiveros.

Cancha: Ferro.

- Oeste Juniors vs Comodoro FC.

Arbitro: Sergio Navarrete.

Cancha: Oeste Jrs.

ZONA “B”

- Tiro Federal vs Nueva Generación.

Arbitro: Carlos Flores.

Cancha: Tiro Federal.

- Camioneros Patagónicos vs San Martín.

Arbitro: Pablo Aguirre.

Cancha: General Saavedra.

- Universitario vs Stella Maris.

Arbitro: Lucas Bres.

Cancha: Castelli.

INTERZONAL

- Deportivo Roca vs Manantiales Behr de Ciudadela.

Arbitro: Víctor Velarde.

Cancha: Deportivo Roca.