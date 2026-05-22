Huracán visita a Diadema en el adelanto de la 11ª fecha

Huracán visitará este sábado a Argentinos Diadema en el partido adelantado de la 11ª fecha del torneo Apertura A “José Portu Guerreiro”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.
El encuentro, que se jugará en Kilómetro 27, dará comienzo a las 15:30 y será arbitrado por Carlos Rujano.
El “Globo”, que marcha octavo, está a nueve puntos de la cima del campeonato que lidera General Saavedra (24 unidades), y tiene pendiente el clásico ante Jorge Newbery, a quien visitará a fines de mes.
En su última presentación, Huracán (15 puntos) cayó en su visita a Laprida (16) por 1-0 y este sábado intentará volver a la victoria, para no alejarse de los puestos de vanguardia.
Por su parte, Diadema se ubica décimo en la tabla con solo 7 puntos y viene de caer ante el puntero Saavedra por 3-0.
La fecha continuará este domingo en el horario especial de las 13, ya que a las 15:30, en Córdoba se estará jugando la final del torneo Apertura de la Liga Profesional, entre River Plate y Belgrano.
El líder General Saavedra visitará a Próspero Palazzo, Deportivo Sarmiento recibirá a Comisión de Actividades Infantiles, Laprida será local ante Petroquímica, mientras que Unión San Martín Azcuénaga se medirá en Kilómetro 5 ante Deportivo Portugués, otro necesitado y que quiere dejar el último puesto.
La jornada se completará el miércoles de la próxima semana cuando Rada Tilly reciba a Jorge Newbery, en horario y terna arbitral a confirmar.
Programa de la 11ª fecha
SABADO 23 (15:30 Primera – 13:00 Reserva)
- Argentinos Diadema vs Huracán.
Arbitro: Carlos Rujano.
Cancha: Argentinos Diadema.
DOMINGO 24 (13:00 Primera – 11:00 Reserva)
- Próspero Palazzo vs General Saavedra.
Arbitro: Gabriel Jarpa.
Cancha: Próspero Palazzo.
- Deportivo Sarmiento vs CAI.
Arbitro: Sergio Corbalán.
Cancha: Deportivo Sarmiento.
- Laprida vs Petroquímica.
Arbitro: Luis Fimiani.
Cancha: Laprida.
- USMA vs Deportivo Portugués.
Arbitro: Brian Jerosimich.
Cancha: USMA.
MIERCOLES 27
- Rada Tilly vs Jorge Newbery.