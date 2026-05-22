Será este sábado a partir de las 15:30 por una nueva jornada del torneo Apertura A de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

Huracán visita a Diadema en el adelanto de la 11ª fecha

Huracán visitará este sábado a Argentinos Diadema en el partido adelantado de la 11ª fecha del torneo Apertura A “José Portu Guerreiro”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

El encuentro, que se jugará en Kilómetro 27, dará comienzo a las 15:30 y será arbitrado por Carlos Rujano.

El “Globo”, que marcha octavo, está a nueve puntos de la cima del campeonato que lidera General Saavedra (24 unidades), y tiene pendiente el clásico ante Jorge Newbery, a quien visitará a fines de mes.

En su última presentación, Huracán (15 puntos) cayó en su visita a Laprida (16) por 1-0 y este sábado intentará volver a la victoria, para no alejarse de los puestos de vanguardia.

Por su parte, Diadema se ubica décimo en la tabla con solo 7 puntos y viene de caer ante el puntero Saavedra por 3-0.

La fecha continuará este domingo en el horario especial de las 13, ya que a las 15:30, en Córdoba se estará jugando la final del torneo Apertura de la Liga Profesional, entre River Plate y Belgrano.

El líder General Saavedra visitará a Próspero Palazzo, Deportivo Sarmiento recibirá a Comisión de Actividades Infantiles, Laprida será local ante Petroquímica, mientras que Unión San Martín Azcuénaga se medirá en Kilómetro 5 ante Deportivo Portugués, otro necesitado y que quiere dejar el último puesto.

La jornada se completará el miércoles de la próxima semana cuando Rada Tilly reciba a Jorge Newbery, en horario y terna arbitral a confirmar.

Programa de la 11ª fecha

SABADO 23 (15:30 Primera – 13:00 Reserva)

- Argentinos Diadema vs Huracán.

Arbitro: Carlos Rujano.

Cancha: Argentinos Diadema.

DOMINGO 24 (13:00 Primera – 11:00 Reserva)

- Próspero Palazzo vs General Saavedra.

Arbitro: Gabriel Jarpa.

Cancha: Próspero Palazzo.

- Deportivo Sarmiento vs CAI.

Arbitro: Sergio Corbalán.

Cancha: Deportivo Sarmiento.

- Laprida vs Petroquímica.

Arbitro: Luis Fimiani.

Cancha: Laprida.

- USMA vs Deportivo Portugués.

Arbitro: Brian Jerosimich.

Cancha: USMA.

MIERCOLES 27

- Rada Tilly vs Jorge Newbery.