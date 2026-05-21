Newbery goleó y es escolta del Apertura A

Derrotó 3-0 a Deportivo Portugués en el partido que completó la 10ª fecha del torneo de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

Jorge Newbery goleó este miércoles en horario nocturno por 3-0 a Deportivo Portugués y de esa manera saltó al segundo lugar del torneo Apertura A “José Portu Guerreiro”, que organiza la Liga de Fúbol de Comodoro Rivadavia, y que tiene como líder a General Saavedra.

El partido, que se jugó en el estadio “José Guerreiro”, tuvo el arbitraje de Gabriel Jarpa, quien fue asistido por Sergio Navarrete y Pablo Postendorfer.

Los goles del “Lobo” los marcaron Ariel Rubio, Alexander Vera y Guillermo Villalba.

Con esa victoria, Newbery alcanzó el segundo puesto del campeonato con 20 puntos, la misma cantidad que tiene Comisión de Actividades Infantiles, pero con mejor diferencia de gol (+13 contra +10), además que debe el clásico con Huracán, con quien jugará a fin de mes (domingo 31).

Por su parte, Deportivo Portugués, que ahora es dirigido por el madrynense Javier Rodas, sigue en el fondo de la tabla, con solo dos unidades, luego de diez presentaciones.

Mientras tanto, Newbery continuará su preparación con miras al partido del sábado en Rawson ante Deportivo Roca, donde irá en busca del ascenso al Torneo Regional Federal Amateur, cuando se juegue la final revancha del Provincial Patagónico.

Para este fin de semana, mientras tanto, la 11ª fecha se adelantará el sábado con el partido entre Argentinos Diadema y Huracán -a jugarse a las 15:30-, mientras que cuatro partidos se disputarán el domingo desde las 13, en horario especial ya que a las 15:30 se jugará en Córdoba la final del torneo Apertura de la Liga Profesional, entre River Plate y Belgrano. El partido entre Rada Tilly y Newbery irá el miércoles a las 18:30 de la próxima semana.

Panorama de la 10ª fecha

DOMINGO 17

- CAI 1 / Rada Tilly 1.

- Petroquímica 1 / Deportivo Sarmiento 3.

- Laprida 1 / Huracán 0.

- General Saavedra 3 / Argentinos Diadema 0.

- USMA 1 / Próspero Palazzo 5.

MIERCOLES 20

- Deportivo Portugués 0 / Jorge Newbery 3

Próxima fecha (11ª)

- Argentinos Diadema vs Huracán.

- USMA vs Deportivo Portugués.

- Próspero Palazzo vs General Saavedra.

- Laprida vs Petroquímica.

- Deportivo Sarmiento vs CAI.

- Rada Tilly vs Jorge Newbery.