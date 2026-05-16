Saavedra quiere afirmarse en la punta ante Diadema

Se miden este domingo a las 15 por la 10ª fecha del torneo Apertura A del fútbol local. El escolta CAI juega con Rada Tilly, mientras que Huracán visitará a Laprida.

Con cinco partidos, este domingo a partir de las 15 se jugará, de manera parcial, la 10ª fecha del torneo Apertura A “José Portu Guerreiro”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

El líder General Saavedra (21 puntos), intentará seguir en lo más alto del campeonato, cuando reciba a Argentinos Diadema, que marcha décimo en la tabla con 7 unidades.

El partido, que se jugará en El Parque, tendrá el arbitraje de Lucas Bres.

Por su parte, el escolta Comisión de Actividades Infantiles (19) se medirá con Rada Tilly (18), que se ubica tercero en el certamen. El encuentro, a jugarse en cancha del “Aurinegro” será controlado por Luis Fimiani, con la asistencia de Gastón Cejas y Carlos Flores.

Huracán (15), mientras tanto, que marcha en el quinto lugar, visitará a Laprida (13). El partido, que se jugará en el estadio Domingo Perea, contará con el arbitraje de Gabriel Jarpa.

El noveno Petroquímica (8), mientras tanto, que cayó goleado en la última jornada, intentará levantar cabeza cuando reciba al octavo Deportivo Sarmiento (13).

El árbitro del partido, que se jugará en cancha del “Verdolaga” será Diego Schooff.

Además, Unión San Martín Azcuénaga (3), penúltimo y con solo un partido ganado, recibirá a Próspero Palazzo (13), que se ubica en el sexto escalón de la tabla.

El encuentro, que tendrá lugar en el estadio Armando Avila, será arbitrado por Carlos Rujano.

Esta fecha se completará el miércoles de la próxima semana con el partido entre el colista Deportivo Portugués (2) y Jorge Newbery (17), el cuarto del torneo.

Programa de la 10ª fecha

DOMINGO 17 (15:00 Primera – 12:30 Reserva)

- CAI vs Rada Tilly.

Arbitro: Luis Fimiani.

Asistentes: Gastón Cejas y Carlos Flores.

Cancha: Rada Tilly.

- Petroquímica vs Deportivo Sarmiento.

Arbitro: Diego Schooff.

Asistentes: Luis Marcial y Sergio Navarrete.

Cancha: Petroquímica.

- Laprida vs Huracán.

Arbitro: Gabriel Jarpa.

Asistentes: Maximiliano Bastida y Pablo Aguirre.

Cancha: Laprida.

- General Saavedra vs Argentinos Diadema.

Arbitro: Lucas Bres.

Asistentes: Francisco Fiore y Guillermo Díaz.

Cancha: General Saavedra.

- USMA vs Próspero Palazzo.

Arbitro: Carlos Rujano.

Asistentes: Yamila Ramos y Víctor Velarde.

Cancha: USMA.

MIERCOLES 20 (18:00 Primera – 16:00 Reserva)

- Deportivo Portugués vs Jorge Newbery.

Arbitro: (a confirmar).

Cancha: Deportivo Portugués.

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