Se miden este domingo desde las 15 por la 9ª fecha del torneo Apertura A “José Portu Guerreiro”. Huracán visitará a Deportivo Sarmiento.

Saavedra busca quedar solo en la punta en su visita a Laprida

Con cuatro partidos, este domingo desde las 15 se jugará de manera parcial la 9ª fecha del torneo Apertura A “José Portu Guerreiro”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

En ese contexto, General Saavedra, quien es uno de los líderes que tiene el campeonato, visitará a Laprida, con la ilusión de un nuevo triunfo que le permite quedar solo en lo más alto del certamen.

El partido, que se jugará en el estadio Domingo Perea, tendrá el arbitraje principal de Luis Fimiani.

Por su parte, Huracán, que marcha a marcha quinto a cuatro de los punteros -el otro es Comisión de Actividades Infantiles-, visitará a Deportivo Sarmiento, que viene de caer por goleada ante Saavedra.

El encuentro, a jugarse en el estadio Pampa Zaldúa, será controlado por Carlos Quintana.

En esta novena fecha, también se enfrentarán Próspero Palazzo y Deportivo Portugués -tendrá el debut de Javier Rodas como su nuevo DT-. Este encuentro, que se desarrollará en el “Nido” de Kilómetro 9, tendrá el arbitraje de Diego Schooff.

Mientras que Argentinos Diadema recibirá a Unión San Martín Azcuénaga, en un partido donde ambos irán en busca de su segunda victoria en el campeonato. El árbitro será Maximiliano Selg.

Esta fecha se completará -con día y horario a confirmar, cuando se jueguen Rada Tilly-Petroquímica y Jorge Newbery-CAI.

Programa de la 9ª fecha

DOMINGO (15:00 Primera – 12:30 Reserva)

- Próspero Palazzo vs Deportivo Portugués.

Arbitro: Diego Schooff.

Cancha: Próspero Palazzo.

- Argentinos Diadema vs USMA.

Arbitro: Maximiliano Selg.

Cancha: Argentinos Diadema.

- Laprida vs General Saavedra.

Arbitro: Luis Fimiani.

Cancha: Laprida.

- Deportivo Sarmiento vs Huracán.

Arbitro: Carlos Quintana.

Cancha: Deportivo Sarmiento.

A CONFIRMAR

- Rada Tilly vs Petroquímica.

- Jorge Newbery vs CAI.