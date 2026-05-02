El “General” recibe este domingo a Sarmiento, mientras que el “Azzurro” visita a Portugués. Petroquímica-Newbery y Rada Tilly-Huracán, USMA-Laprida y Palazzo-Diadema completan la 8ª fecha, a iniciarse a las 15.

Saavedra y la CAI defienden la punta del Apertura A

Este domingo, en el nuevo horario de las 15, se jugará la 8ª fecha del torneo Apertura A “José Portu Guerreiro”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

En ese contexto, General Saavedra y Comisión de Actividades Infantiles expondrán su condición de líderes.

El equipo del Parque recibirá al Deportivo Sarmiento en partido que será controlado por Carlos Quintana, mientras que la CAI visitará a Deportivo Portugués, donde Marcelo Ugarte impartirá justicia.

Además, Jorge Newbery, que tiene pendiente el clásico de la 7ª fecha ante Huracán, visitará a Petroquímica, en encuentro que será arbitrado por Gabriel Jarpa.

Mientras que el “Globo” se presentará en la villa balnearia, para medirse con Rada Tilly, que marcha a uno de los líderes que tiene el campeonato. Maximiliano Selg será el juez principal del partido.

Además, Unión San Martín Azcuénaga, que viene de lograr su primer éxito, cortando una racha de seis derrotas en fila, recibirá a Laprida con Diego Schooff como árbitro, mientras que en “El Nido” de Kilómetro 9, Próspero Palazzo se medirá ante Argentinos Diadema, en encuentro que será controlado por Luis Fimiani.

Cabe destacar que todos los partidos se juegan sin la presencia de público visitante.

Programa de la 8ª fecha

DOMINGO 3 (15:00 Primera – 12:30 Reserva)

- Deportivo Portugués vs CAI.

Arbitro: Marcelo Ugarte.

Cancha: Deportivo Portugués.

- Petroquímica vs Jorge Newbery.

Arbitro: Gabriel Jarpa.

Cancha: Petroquímica.

- Rada Tilly vs Huracán.

Arbitro: Maximiliano Selg.

Cancha: Rada Tilly.

- General Saavedra vs Deportivo Sarmiento.

Arbitro: Carlos Quintana.

Cancha: General Saavedra.

- USMA vs Laprida.

Arbitro: Diego Schooff.

Cancha: USMA.

- Próspero Palazzo vs Argentinos Diadema.

Arbitro: Luis Fimiani.

Cancha: Próspero Palazzo.