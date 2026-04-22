Saavedra le arrebató la punta a Newbery

Se disputaron este miércoles dos partidos pendientes por la 6ª fecha del torneo Apertura de la A de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, donde General Saavedra derrotó 1-0 a Jorge Newbery, con gol de penal de Jesús Molina, y le arrebató el liderazgo. Ahora, el “Parque es único puntero con 15 unidades, dos más que Newbery y Huracán.

Por otra parte, Unión San Martín Azcuénaga venció 3-2 a Rada Tilly en la sorpresa de la jornada, ya que USMA había perdido todos los partidos y el cuadro de la villa balnearia marchaba invicto. Con este resultado, los “Patricios” salieron del fondo y el “Aurinegro” desperdició la chance de ser líder.