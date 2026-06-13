Ávila valoró el aumento de producción en Restinga Alí

Acompañado por el presidente de Petrominera, Héctor Millar, su directorio, el ministro de Hidrocarburos provincial, Federico Ponce, y el director ejecutivo de COPESA, Leonardo Pichintiniz; el titular del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Chubut, Jorge Ávila, valoró el plan de obras cuya activación se dio mediante la intervención de pozos por medio de equipos de pulling y workover, con obras de facilites e intervención con equipos de swabbing, lo que permitió levantar la producción de 34 a 51 metros cúbicos diarios y salvar los puestos de trabajo.

En un claro gesto de respaldo al desarrollo productivo y la defensa de la mano de obra local, el también diputado nacional encabezó un significativo encuentro en el yacimiento Restinga Alí. La actividad sirvió para constatar la recuperación de esta histórica área costera y demostrar que, con inversión y compromiso, los pozos maduros de la región siguen activos.

Durante la recorrida por las instalaciones, Ávila puso en valor el esfuerzo conjunto para sostener la actividad a través de la firma COPESA y dejó en claro la postura del gremio respecto al valor de estos campos:

"Cuando YPF decidió irse y dejar el área porque decía que ya no era económica, nosotros nos plantamos para cuidar a la gente. Nos pusimos a trabajar junto a Petrominera en una operación de emergencia para mantener el yacimiento vivo y, principalmente, para asegurar que ningún trabajador se quedara en la calle", afirmó.

El líder petrolero también detalló el impacto de las obras de mantenimiento e infraestructura que se ejecutaron en el lugar y que la anterior operadora venía postergando desde hacía años. "Los resultados están a la vista en el campo. Se hicieron trabajos de limpieza profundos en los pozos principales y se cambió por completo el calentador de la planta de procesamiento de crudo. Gracias a esa inversión de los chubutenses, pasamos de producir unos 34 metros cúbicos diarios a finales del año pasado a rozar los 51 metros cúbicos en la actualidad".

NUEVAS TECNICAS Y EL FUTURO A LARGO PLAZO

Respecto a las tareas que se realizan actualmente para aprovechar al máximo el potencial del yacimiento, Ávila destacó el ingenio técnico de los trabajadores para reactivar pozos que llevaban años parados, utilizando métodos de extracción por pistoneo (conocido como swabbing) para rescatar los volúmenes de petróleo que quedan en el fondo.

"Acá no se regala nada; estamos usando sistemas de pistoneo para sacar hasta la última gota de los pozos que estaban abandonados. Ahora el objetivo de Petrominera es avanzar hacia una licitación a largo plazo. El nuevo contrato tiene que entender que este es un yacimiento costero, viejo y difícil de operar, que requiere más costos de control, pero que con los incentivos correctos va a traer nuevas inversiones para Comodoro Rivadavia".