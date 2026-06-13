Saavedra defiende la punta ante Deportivo Portugués

Será este domingo a las 15 por la 12ª fecha del torneo Apertura A. También jugarán Newbery-Laprida, CAI-Argentinos Diadema, Huracán-USMA, Rada Tilly-Sarmiento y Petroquímica-Palazzo.

Este domingo desde las 15 se jugará la 12ª fecha del torneo Apertura A “José Portu Guerreiro”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

En ese contexto, el líder General Saavedra recibirá a Deportivo Portugués, que marcha en el último puesto y además es el equipo que aún no ganó en lo que va de la competencia.

Por su parte, Jorge Newbery, que viene de resignar la cima, buscará volver a la senda triunfal, cuando se enfrente en su cancha ante Laprida, que se ubica octavo en el certamen. El árbitro en La Madriguera será Marcelo Ugarte.

La Comisión de Actividades Infantiles, volverá a hacer de local en cancha de Caleta Córdova, cuando reciba a Argentinos Diadema, que marcha décimo en el campeonato. Luis Fimiani será el encargado de impartir justicia en terreno del “Merlucero”.

Además, Rada Tilly recibirá a Deportivo Sarmiento con Diego Schooff como árbitro, Huracán hará lo propio en su campo de juego ante Unión San Martín Azcuénaga, en juego que será controlado por Lucas Bres, mientras que Petroquímica será local ante Próspero Palazzo con Sergio Corbalán como juez principal.

Programa de la 13ª fecha

DOMINGO 14 (15:00 Primera -12:30 Reserva)

- General Saavedra vs Deportivo Portugués.

Arbitro: Gabriel Jarpa.

Cancha: General Saavedra.

- Jorge Newbery vs Laprida.

Arbitro: Marcelo Ugarte.

Cancha: Jorge Newbery.

- Rada Tilly vs Deportivo Sarmiento.

Arbitro: Diego Schooff.

Cancha: Rada Tilly.

Huracán vs USMA.

Arbitro: Lucas Bres.

Cancha: Huracán.

Petroquímica vs Próspero Palazzo.

Arbitro: Sergio Corbalán.

Cancha: Petroquímica.

DOMINGO 14 (15:30 Primera – 12:30 Reserva)

- CAI vs Argentinos Diadema.

Arbitro: Luis Fimiani.

Cancha: Caleta Córdova.