Saavedra volvió a la punta del Apertura A

Derrotó 3-1 a USMA por la 12ª fecha del torneo de la Liga de Fútbol local. Newbery cayó con Sarmiento y resignó la cima. También ganaron CAI, Huracán, Petroquímica y Rada Tilly.

General Saavedra recuperó este domingo la punta del torneo Apertura A “José Portu Guerreiro”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, tras jugarse la 12ª fecha, primera de la segunda rueda.

En un partido, donde hubo seis expulsados, Saavedra se impuso de visitante por 3-1 ante Unión San Martín Azcuénaga. En el encuentro, que se jugó en el estadio Armando Avila, el que comenzó ganando fue USMA con gol de Nicolás Mercado a los 17’ de la segunda etapa.

Minutos después, el árbitro Sergio Corbalán tuvo que expulsar a seis jugadores, tres por lado, por un tumulto con alguna que otra trompada incluida, donde terminaron viendo la roja en el local Facundo Aburto, Tomás Montoya y Gonzalo Hernández, mientras que en la visita, se fueron Jesús Molina, Bautista Carrizo y Juan Galván.

Ante esa situación, el que salió favorecido fue Saavedra, que a los 28’ llegó al empate con un gol de penal marcado por Brian Vega. El propio Vega puso adelante a su equipo cuatro minutos más tarde y ahí nomás, otra vez Vega, estableció el 3-1.

De esa manera, Saavedra volvió a la punta del campeonato porque Jorge Newbery, quien era el líder, resignó rápidamente esa condición al caer de visitante por 2-1 ante Deportivo Sarmiento.

En el “Pampa” Zaldúa, el “Depo” se quedó con los tres puntos por los goles marcados por Franco Erro y el arquero Agustín Soriani, éste último de penal. El tanto del “Lobo” fue obra de su capitán Gastón Barrientos.

Mientras tanto, en cancha de Caleta Córdova, la Comisión de Actividades Infantiles aplastó 7-1 a Laprida y se mantiene en el tercer escalón de la tabla, a tres del de nuevo líder Saavedra.

El conjunto “azzurro” se quedó con la victoria por los dobletes que anotaron Bayron Ortiz, Santiago Vidal y Maximiliano Vega, mientras que un gol marcó Joaquín Mardones. El descuento para Laprida lo hizo Thiago Rearte.

Mientras tanto, Huracán se quedó con el triunfo en el Estadio Municipal al imponerse por 3-2 ante Próspero Palazzo. Los goles del “Globo” los anotaron Enrique Blanco, en dos ocasiones, y Oscar Castro. El delantero Gabriel Campos hizo los dos goles del “Aguilucho”.

Además, Rada Tilly, con goles de Facundo Vilte y Rodrigo Ledesma, derrotó por 2-0 a Deportivo Portugués, que pese a tener nuevo técnico, sigue en el fondo de la tabla.

Mientras que en Kilómetro 8, Petroquímica con anotaciones de Aaron Cruzado y Benjamín Pedrosa, se impuso por 2-1 ante Argentinos Diadema que convirtió por intermedio de Marcos Rilo.

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Panorama de la 12ª fecha

DOMINGO 7

- Deportivo Sarmiento 2 / Jorge Newbery 1.

- USMA 1 / General Saavedra 3.

- CAI 7 / Laprida 1.

- Huracán 3 / Próspero Palazzo 2.

- Petroquímica 2 / Argentinos Diadema 1.

- Deportivo Portugués 0 / Rada Tilly 2.

Próxima fecha (13ª)

- Jorge Newbery vs Laprida.

- General Saavedra vs Deportivo Portugués.

- CAI vs Argentinos Diadema.

- Rada Tilly vs Deportivo Sarmiento.

- Huracán vs USMA.

- Petroquímica vs Próspero Palazzo.

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