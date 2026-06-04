El “Lobo” se impuso de visitante 2-1 a Rada Tilly en el partido pendiente de la 11ª fecha y desplazó del primer lugar de la tabla a General Saavedra.

Newbery ganó y es el nuevo líder del torneo Apertura A

Jorge Newbery se convirtió en el nuevo puntero del torneo Apertura A “José Portu Guerreiro”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, al vencer de visitante por 2-1 a Rada Tilly.

El partido, que estaba pendiente de la 11ª fecha, se jugó recién este miércoles ya que el mismo tuvo que ser postergado a raíz del fallecimiento de Ezequiel Sánchez, joven arquero del “Aurinegro”.

El encuentro, que se jugó en cancha del CART, tuvo el arbitraje de Carlos Rujano.

Al cabo de los primeros 45’ de juego, el partido se mantuvo con el marcador en blanco. El “Lobo” se fue con los tres puntos de la villa balnearia por los goles que marcaron en la segunda etapa, Kevin Herrero y Tahiel Cárcamo. El tanto del dueño de casa lo convirtió Joaquín Perón.

De esa manera, Newbery, que venía de coronarse campeón provincial, y el último domingo le ganó el clásico pendiente a Huracán (2-1), se subió a lo más alto del campeonato con 26 puntos, dejando en el puesto de escolta a General Saavedra con 24. Rada Tilly quedó en el cuarto lugar con 19 unidades.

El fin de semana, mientras tanto, dará comienzo la segunda rueda del campeonato -12ª fecha-, donde el flamante líder Jorge Newbery visitará a Deportivo Sarmiento.

Los otros partidos que tendrá la jornada serán: USMA-General Saavedra; Laprida-CAI; Próspero Palazzo-Huracán; Argentinos Diadema-Petroquímica y Deportivo Portugués-Rada Tilly.

Próxima fecha (12ª – 2ª rueda)

- Deportivo Portugués vs Rada Tilly.

- Deportivo Sarmiento vs Jorge Newbery.

- Laprida vs CAI.

- Argentinos Diadema vs Petroquímica.

- Próspero Palazzo vs Huracán.

- USMA vs General Saavedra.