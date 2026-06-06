Jorge Newbery estrena su liderazgo en Sarmiento

El “Lobo” visita este domingo al “Depo” por la 12ª fecha del torneo Apertura A. También juegan Huracán-Palazzo, USMA-Saavedra, Petroquímica-Diadema, Portugués-Rada Tilly y CAI-Laprida.

Jorge Newbery, flamante líder del torneo Apertura A “José Portu Guerreiro” de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, pondrá en juego este domingo esa condición cuando visite al Deportivo Sarmiento.

El partido, que corresponde a la 12ª fecha -primera de segunda ronda-, se jugará en el estadio “Pampa Zaldúa”, dará comienzo a las 15 y será controlado por el árbitro Luis Fimiani.

El “Lobo” se encuentra atravesando por un gran presente. Primero se coronó campeón provincial del clasificatorio, que le permitió clasificarse para el Regional.

El domingo 31 de mayo, mientras tanto, se quedó con el clásico al imponerse de local por 2-1 ante Huracán y el último miércoles, venció también por idéntico marcador a Rada Tilly en el pendiente de la 11ª fecha, y de esa manera llegó a lo más alto del campeonato.

Por su parte, el escolta General Saavedra visitará a Unión San Martín Azcuénaga, uno de los equipos que lucha por salir de los últimos puestos.

El partido, que se jugará en el estadio Armando Avila de Kilómetro 5, contará con el arbitraje de Sergio Corbalán.

Además, Comisión de Actividades Infantiles, que marcha tercero, recibirá -en cancha del Club Caleta Córdova- a Laprida, octavo en las posiciones.

El juez principal del partido será Carlos Rujano, destacando que este encuentro dará comienzo a las 15:30.

En los otros dos juegos que irán a las 15, Huracán, que hará de local en el Estadio Municipal, recibirá a Próspero Palazzo, en partido que será dirigido por Marcelo Ugarte.

Petroquímica, por su parte, se medirá en su cancha ante Argentinos Diadema con Diego Schooff como árbitro, mientras que Deportivo Portugués actuará de local frente a Rada Tilly, bajo el arbitraje de Lucas Bres.

Programa de la 12ª fecha (1ª de la segunda rueda)

DOMINGO 7 (15:00 Primera – 11:00 Reserva)

- Huracán vs Próspero Palazzo.

Arbitro: Marcelo Ugarte.

Cancha: Estadio Municipal.

DOMINGO 7 (15:00 Primera – 12:30 Reserva)

- Deportivo Sarmiento vs Jorge Newbery.

Arbitro: Luis Fimiani.

Cancha: Deportivo Sarmiento.

- Deportivo Portugués vs Rada Tilly.

Arbitro: Lucas Bres.

Cancha: Deportivo Portugués.

- Petroquímica vs Argentinos Diadema.

Arbitro: Diego Schooff.

Cancha: Petroquímica.

- USMA vs General Saavedra.

Arbitro: Sergio Corbalán.

Cancha: USMA.

DOMINGO 7 (15:30 Primera – 17:30 Reserva)

- CAI vs Laprida.

Arbitro: Carlos Rujano.

Cancha: Caleta Córdova.