La CAI busca volver al triunfo y a la punta

a Comisión de Actividades Infantiles, que viene de dos caídas en fila, buscará este domingo volver no solo al triunfo sino también a la punta del torneo Apertura A “José Portu Guerreiro”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.
El conjunto, que dirigen Nicolás Segura y Andrés Silvera, será local en cancha de Caleta Córdova -a partir de las 16- ante Petroquímica, en uno de los partidos que se jugarán por la 7ª fecha, y que será controlado por Carlos Quintana.
La CAI viene de caer por 1-0 ante Huracán y de esa manera, sufrió su segunda derrota seguida en el torneo, ya que la primera había sido ante General Saavedra (4-3).
Por su parte, Petroquímica llega a este compromiso con una goleada de 4-1 ante Deportivo Portugués, y buscará acercarse más a la punta.
La tarde del domingo tendrá también los duelos entre Argentinos Diadema-Deportivo Portugués -a iniciarse a las 14-, Deportivo Sarmiento-Unión San Martín Azcuénaga (15:00) y Laprida-Próspero Palazzo (16:00).
Esta fecha se completará el miércoles con Rada Tilly-General Saavedra (18:00) y el clásico Jorge Newbery-Huracán (19:00).
Programa de la 7ª fecha
DOMINGO 26 (14:00 Primera – 12:00 Reserva)
- Argentinos Diadema vs Deportivo Portugués.
Arbitro: Marcelo Ugarte.
Cancha: Argentinos Diadema.
DOMINGO 26 (15:00 Primera – 13:00 Reserva)
- Deportivo Sarmiento vs USMA.
Arbitro: Luis Fimiani.
Cancha: Deportivo Sarmiento.
DOMINGO 26 (16:00 Primera – 13:30 Reserva)
- CAI vs Petroquímica.
Arbitro: Carlos Quintana.
Cancha: Caleta Córdova.
- Laprida vs Próspero Palazzo.
Arbitro: Carlos Rujano.
Cancha: Laprida.
MIERCOLES 29 (18:00 Primera – 16:00 Reserva).
- Rada Tilly vs General Saavedra.
Arbitro: (a confirmar).
Cancha: Rada Tilly.
MIERCOLES 29 (19:00 Primera)
- Jorge Newbery vs Huracán.
Arbitro: (a confirmar).
Cancha: Jorge Newbery.