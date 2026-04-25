El “Azzurro” recibe este domingo en cancha de Caleta Córdova a Petroquímica por la 7ª fecha, que tendrá el próximo miércoles el clásico Jorge Newbery-Huracán.

La CAI busca volver al triunfo y a la punta

a Comisión de Actividades Infantiles, que viene de dos caídas en fila, buscará este domingo volver no solo al triunfo sino también a la punta del torneo Apertura A “José Portu Guerreiro”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

El conjunto, que dirigen Nicolás Segura y Andrés Silvera, será local en cancha de Caleta Córdova -a partir de las 16- ante Petroquímica, en uno de los partidos que se jugarán por la 7ª fecha, y que será controlado por Carlos Quintana.

La CAI viene de caer por 1-0 ante Huracán y de esa manera, sufrió su segunda derrota seguida en el torneo, ya que la primera había sido ante General Saavedra (4-3).

Por su parte, Petroquímica llega a este compromiso con una goleada de 4-1 ante Deportivo Portugués, y buscará acercarse más a la punta.

La tarde del domingo tendrá también los duelos entre Argentinos Diadema-Deportivo Portugués -a iniciarse a las 14-, Deportivo Sarmiento-Unión San Martín Azcuénaga (15:00) y Laprida-Próspero Palazzo (16:00).

Esta fecha se completará el miércoles con Rada Tilly-General Saavedra (18:00) y el clásico Jorge Newbery-Huracán (19:00).

Programa de la 7ª fecha

DOMINGO 26 (14:00 Primera – 12:00 Reserva)

- Argentinos Diadema vs Deportivo Portugués.

Arbitro: Marcelo Ugarte.

Cancha: Argentinos Diadema.

DOMINGO 26 (15:00 Primera – 13:00 Reserva)

- Deportivo Sarmiento vs USMA.

Arbitro: Luis Fimiani.

Cancha: Deportivo Sarmiento.

DOMINGO 26 (16:00 Primera – 13:30 Reserva)

- CAI vs Petroquímica.

Arbitro: Carlos Quintana.

Cancha: Caleta Córdova.

- Laprida vs Próspero Palazzo.

Arbitro: Carlos Rujano.

Cancha: Laprida.

MIERCOLES 29 (18:00 Primera – 16:00 Reserva).

- Rada Tilly vs General Saavedra.

Arbitro: (a confirmar).

Cancha: Rada Tilly.

MIERCOLES 29 (19:00 Primera)

- Jorge Newbery vs Huracán.

Arbitro: (a confirmar).

Cancha: Jorge Newbery.