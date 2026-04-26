Fue 3-0 por la 7ª fecha del torneo Apertura “A”. También ganaron Deportivo Sarmiento y Laprida, mientras que empataron Diadema y Portugués.

La CAI goleó a Petroquímica y volvió a la punta

Tras dos derrotas seguidas, Comisión de Actividades Infantiles se reencontró este domingo con la victoria al golear 3-0 a Petroquímica y de esa manera volvió a la punta del torneo Apertura “José Portu Guerreiro”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

El elenco, que conducen Nicolás Segura y Andrés Silvera, hizo de local en cancha del club Caleta Córdova y se quedó con la victoria gracias a los goles que marcaron Mateo Hawrylak (3’PT), Esteban Baeza (13’ST) y Santiago Vidal (46’ ST).

De esa manera, el “Azzurro” volvió al triunfo y otra vez quiere seguir peleando en los puestos de vanguardia.

Mientras tanto, el Deportivo Sarmiento derrotó 3-2 a Unión San Martín Azcuénaga. Los goles del “Depo” los anotaron Franco Erro, Emanuel Juárez y Francisco Cárdenas. Para el elenco “patricio” anotó por duplicado Nicolás Mercado.

El domingo arrancó con el empate de 3-3 que Argentinos Diadema y Deportivo Portugués brindaron en Kilómetro 27. Axel Romero y dos de Claudio Leguizamón fueron los goles de Diadema, mientras que para el “Luso” anotaron Juan Fernández, Cristian Muñoz y Tadeo Sotomayor.

Mientras tanto, en el estadio Domingo Perea, Laprida le ganó por 1-0 a Próspero Palazzo con gol de José Loncón.

Esta fecha se completará el miércoles con Rada Tilly-General Saavedra (18:00) y el clásico Jorge Newbery-Huracán (19:00).

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Panorama de la 7ª fecha

DOMINGO 26

- Argentinos Diadema 3 / Deportivo Portugués 3.

- Deportivo Sarmiento 3 / USMA 2.

- CAI 3 / Petroquímica 0.

- Laprida 1 / Próspero Palazzo 0.

MIERCOLES 29 (18:00 Primera – 16:00 Reserva).

- Rada Tilly vs General Saavedra.

Arbitro: (a confirmar).

Cancha: Rada Tilly.

MIERCOLES 29 (19:00 Primera)

- Jorge Newbery vs Huracán.

Arbitro: (a confirmar).

Cancha: Jorge Newbery.