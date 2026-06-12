El intendente presentó los próximos eventos deportivos nacionales a realizarse en la ciudad

Comodoro Rivadavia albergará este mes el Nacional de Fustal C20, el Argentino de Selecciones de Vóley Sub 16 y el Torneo Argentino de Handball de Selecciones de Adultos.

Durante el mes de junio, Comodoro Rivadavia será sede de tres importantes eventos deportivos. El primero de ellos será el Nacional de Clubes C20 de Fustal, que tendrá lugar del lunes 15 al domingo 21; posteriormente será el turno del Campeonato Argentino de Selecciones de Vóley Sub 16, que se llevará a cabo del lunes 22 al domingo 28; y, del lunes 29 de junio al sábado 4 de julio, se disputará el Torneo.

La presentación se desarrolló este jueves, en el Hotel Deportivo, con la presencia del intendente Othar Macharashvili; el presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez; la secretaria de Cultura, Liliana Peralta; el gerente de Comodoro Turismo, Eduardo Carrasco; el titular de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica de la Patagonia Central (AEHGPC), Juan Manuel Fernández; el vicepresidente de la Federación Chubutense de Vóleibol, Gustavo Rasgido; el titular de la Asociación Comodorense de Balonmano, Christian Valbuena; y Gustavo Camino, presidente de la Comisión de Futsal Principal.

Macharashvili manifestó que la concreción de estos torneos nacionales en la ciudad “es el resultado del esfuerzo de mucha gente y de la labor del equipo de Comodoro Deportes, que viene trabajando hace muchísimos años para alcanzar estos logros. Estas acciones se pueden llevar a cabo gracias a la convicción que tenemos por lograr que Comodoro sea una ciudad eje en la Patagonia para hacer turismo de eventos y generar esta diversificación de economía. Eso es lo que estamos haciendo y debemos potenciarlo”.

Del mismo modo, indicó que Comodoro “posee una infraestructura acorde para albergar eventos importantes”, a la vez que valoró la tarea conjunta con la Cámara Hotelero Gastronómica para avanzar en un acuerdo que permite reducir los costos ante la concreción de cada competencia. “Más allá de cuestiones partidarias, debemos trabajar entre todos para alcanzar los objetivos e ir por más”, sostuvo.

En esa línea, destacó que, a través de esta labor mancomunada entre todos los actores involucrados, “estamos haciendo eventos cada vez de mejor calidad, tanto culturales, como deportivos, gastronómicos y sociales, lo que potencia a la ciudad. Que hoy haya tantos visitantes en Comodoro disfrutando y participando de eventos importantes, nos llena de orgullo”.

“Todo esto demuestra que se logró posicionar a Comodoro Rivadavia en el contexto nacional del desarrollo deportivo, cultural y turístico”, enfatizó el intendente, al tiempo que afirmó que “todo esto es posible gracias al trabajo con los dirigentes, pero, sobre todo, a los deportistas y sus familias que consolidan su desarrollo”.

Por su parte, Hernán Martínez señaló que Comodoro Rivadavia “respirará deporte durante tres semanas consecutivas a través de diferentes disciplinas. Agradecemos a la Cámara Hotelero Gastronómica por la decisión de acompañar abaratando los costos para que podamos hacer realidad todo esto, ya que el vóley convocará más de 700 personas, otras 500 arribarán por el futsal y 300 con el handball: por el Hotel Deportivo pasarán 150 personas, las demás estarán distribuidas por la ciudad”.

En tanto, Eduardo Carrasco puso en valor la concreción de este tipo de propuestas y el acompañamiento del sector privado, al afirmar que “nos brinda la posibilidad de ser competitivos a la hora de organizar eventos de esta magnitud. Estas decisiones deben tener continuidad tanto en lo deportivo, como en lo turístico y en lo cultural para seguir creciendo y apostando a la diversificación económica”.

Desde la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica, Juan Manuel Fernández destacó que “este tipo de actividades hacen que desborden los restaurantes y los hoteles, algo más que positivo teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo. Por ello, celebramos que nos posicionemos con el turismo deportivo, de la misma forma que venimos trabajando para implementar distintos tipos de turismo para transformar a Comodoro en uno de los centros más importantes de la región”.

ESTADO PRESENTE

Por su parte, Gustavo Rasgido agradeció el apoyo permanente del Estado Municipal en un evento que “permitirá contar con 735 chicos alojados en 14 hoteles, además de las 9 canchas en las que se disputará el certamen”. En concordancia, Gustavo Camino valoró el acompañamiento del Municipio, “para la concreción de este campeonato, pero también porque gracias a esta ayuda constante, a nivel nacional somos la filial que más equipos lleva a cada torneo”.

Finalmente, Christian Valbuena expuso que “estamos muy contentos por tener la posibilidad de traer a nuestra ciudad el mejor torneo de handball a nivel nacional, con los mejores jugadores de Argentina. Esto se debe a que el Municipio colabora constantemente con infraestructura, viajes y otras cuestiones importantes: nunca nos abandonan, sea cuál sea la situación”.