Cayó una banda acusada de robar con inhibidores: pretendía ingresar a Chubut

Tres hombres fueron detenidos tras una investigación iniciada por una serie de robos a vehículos estacionados en la localidad neuquina de Villa La Angostura. Los sospechosos están acusados de utilizar inhibidores de señal para impedir el cierre de los automóviles y sustraer pertenencias sin dejar rastros de violencia.

Las denuncias comenzaron a acumularse luego de que varios turistas advirtieran el faltante de dinero, teléfonos celulares y otros objetos de valor que habían dejado dentro de sus vehículos. Lo llamativo era que ninguno de los autos presentaba daños en cerraduras ni signos de haber sido forzado.

A partir de esa característica, los investigadores orientaron la pesquisa hacia una modalidad delictiva cada vez más frecuente en destinos turísticos: el uso de dispositivos que bloquean la señal de los controles remotos, provocando que los vehículos queden abiertos sin que sus propietarios lo adviertan.

La investigación permitió identificar una camioneta Toyota Hilux SW4 negra como el vehículo presuntamente utilizado por los sospechosos. Mediante cámaras lectoras de patentes instaladas en distintos puntos de la región, los efectivos reconstruyeron su recorrido y comprobaron que había salido de Villa La Angostura rumbo al sur.

Los registros mostraron que la camioneta atravesó El Bolsón y continuó viaje por la Ruta Nacional 40 con dirección a Chubut. Tras recorrer más de 150 kilómetros, el vehículo fue interceptado en un operativo conjunto realizado sobre la ruta.

Luego del procedimiento, cámaras de seguridad detectaron a tres hombres caminando por la banquina en dirección a El Bolsón. Según la investigación, se trataba de ocupantes que habían descendido de la camioneta retenida e intentaban continuar su recorrido a pie.

Durante la identificación y requisa, los efectivos hallaron dos equipos portátiles de comunicación VHF. Los dispositivos serán sometidos a peritajes para determinar si fueron utilizados para interferir señales electrónicas y facilitar los robos denunciados.

Los tres sospechosos quedaron detenidos y a disposición de la Justicia neuquina, que continúa investigando su posible participación en los hechos ocurridos en Villa La Angostura y otros episodios similares registrados en la región.