Por qué crimen buscaban a quien cayó junto a Vera y Encina

A Thiago Durán lo buscaban desde hace un año y medio por el asesinato del vendedor ambulante Ariel Cardozo y por el cual ya está detenido su hermano Branco.

El ataque en el que murió Ariel Nicolás Cardozo (25) ocurrió en la madrugada del 5 de octubre de 2025 en cercanías de la estación de servicios Rodrigo, en Pellegrini e Yrigoyen.

Cardozo era oriundo de la provincia de Buenos Aires y solía ir y venir de La Matanza a Comodoro como comerciante ambulante. La madrugada del crimen también recibió varios disparos su compañero Federico Daniel Mujica.

El hecho, según la investigación del Ministerio Público Fiscal, fue planificado con antelación por tres hombres que interceptaron a las víctimas bajo una falsa excusa de compra. El episodio tuvo lugar alrededor de la 1:40 de ese domingo, en el predio de la estación de servicio. Allí, las víctimas se encontraban realizando venta ambulante cuando fueron abordadas por los agresores.

De acuerdo con el legajo fiscal, Uriel Durán descendió de un vehículo en el que se movilizaba junto a Thiago y Branco Durán, simuló una compra y logró que los vendedores se acercaran. En ese momento, los tres los increparon y, sin mediar mayores circunstancias, dos de ellos extrajeron armas de fuego y abrieron fuego.

Producto del ataque, Cardozo recibió un disparo en la cabeza que le provocó la muerte a los pocos minutos, mientras que Mujica sufrió heridas de gravedad en el cuello y el tórax. Una tercera persona logró huir antes de los disparos.

Tras el hecho, los atacantes escaparon en el vehículo en dirección sur. La causa fue caratulada provisoriamente como homicidio doblemente agravado y tentativa de homicidio, ambos en concurso real y en calidad de coautores.

Fue uno de los 11 homicidios que ocurrieron en Comodoro Rivadavia el año pasado y pocos días más tarde sería detenido Branco Durán, mientras sus hermanos Uriel y Thiago permanecían prófugos. El último de ellos fue detenido este viernes a la madrugada, en la misma redada en que cayeron los presuntos homicidas de Rodrigo Nieves (25) y Agustina Asencio (24), quienes fueron acribillados a balazos en la madrugada del miércoles 22 de abril en el barrio Pueyrredón. Se trata de Nadir Adriel Vera (30) y Erick Isaac Encina (28).