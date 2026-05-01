"Más de diez mil compañeros perdieron su trabajo en Comodoro"

Durante los actos por el Día del Trabajador en Comodoro Rivadavia, el secretario general de la CGT Saúl Ubaldini llamó a la unidad del peronismo y el movimiento obrero.

En un 1 de Mayo marcado por la movilización y el reclamo frente al contexto económico nacional, Gustavo Fita, secretario general de la CGT Saúl Ubaldini y presidente del PJ chubutense, fue el principal orador de los actos realizados en Comodoro Rivadavia.

Con fuertes críticas a las políticas actuales y una marcada autocrítica hacia la dirigencia, Fita instó a construir un proyecto político que recupere la "justicia social y la independencia económica".

Fita manifestó su preocupación por la situación social que atraviesa la ciudad como industria petrolera. “Acá el pueblo tiene una necesidad y es el hambre, y esta ciudad lo está viviendo”, afirmó.

Según los datos aportados por el dirigente, más de 10.000 trabajadores y trabajadoras han perdido su empleo en el último período en la región.

“Caminamos por el centro de la ciudad y nos da vergüenza ajena ver nuestros comercios sin gente. Si no hay plata en el bolsillo, no hay consumo, y si no hay trabajadores es porque falta acción política”, expresó el diputado. Así, vinculó directamente la parálisis económica con las decisiones gubernamentales de turno.

AUTOCRITICA

Uno de los puntos más destacados de su intervención fue el llamado a la autocrítica dentro del peronismo. Refiriéndose a los resultados electorales del último año, Fita planteó: “Los dirigentes políticos nos tenemos que hacer cargo de por qué la gente votó lo que votó. Si no queremos que vuelva a pasar, tenemos que unirnos”.

En ese sentido, convocó a dejar de lado las diferencias personales en pos de un objetivo común: “Nos vamos a sentar en una mesa a charlar con compañeros que capaz no queremos o de los que no somos amigos. En política hay que tener palabra y lealtad con el pueblo trabajador, porque los dirigentes somos circunstanciales, pero la gente sigue estando”.

CONVENCER A LOS JOVENES

El presidente del PJ también puso el foco en el desencanto de las nuevas generaciones. “Seguramente tendremos que cambiar y aggiornar nuestra doctrina a los tiempos que vienen. Hoy los pibes no nos quieren escuchar, no tienen esperanza”, admitió, instando a la militancia a convencer a la sociedad de un proyecto inclusivo que “no tenga que pedirle nada a ningún gobierno de turno”.

Por otro lado, Fita agradeció la labor legislativa del senador Carlos Linares y el bloque de diputados que se opusieron a la denominada «Ley Bases» (Ley Ómnibus) en el Congreso. “Trabajamos codo a codo para ir en contra de esta ley. Necesitamos legisladores que representen al movimiento obrero y que tengan conciencia social en todo el país”, remarcó.

Y sobre el cierre, el líder sindical dedicó un párrafo especial a los adultos mayores: “Pido que acompañemos a los jubilados que están en lucha, que los vemos cada miércoles. No los dejemos solos, porque ellos nos marcaron el camino y hoy parece que los estamos abandonando”.

Con un mensaje final de resistencia y unidad, Fita proclamó: “Salgamos de acá con la premisa de que, en cada puesto de trabajo y en cada casa, hay que armar un proyecto que nos contenga a todos. Lo importante no es el nombre, sino que la persona que venga haga lo que dice que va a hacer”.