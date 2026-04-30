Macharashvili participó de la asamblea de Camioneros y respaldó su proyección social y educativa

El intendente Othar Macharashvili asistió este jueves al mediodía a la Asamblea Anual del gremio de Camioneros, realizada en el flamante salón de actos ubicado en el Cordón Forestal. Durante su intervención, puso el foco en la articulación entre sectores y en el impacto social de las iniciativas sindicales, al tiempo que destacó la obra como resultado de un proceso colectivo.

En su discurso, remarcó la importancia de sostener vínculos de cooperación para concretar objetivos comunes. “La unión entre todos es lo que permite alcanzar estas metas”, expresó, y reiteró el concepto al afirmar que “nadie se salva solo, todos tenemos que trabajar en conjunto”.

El jefe comunal también se refirió al lugar que ocupan las mujeres en la conducción gremial y a la defensa del núcleo familiar como eje de las políticas del sector. En ese marco, vinculó esas definiciones con el contexto nacional y la necesidad de fortalecer el trabajo colectivo.

Al abordar la situación económica, señaló que el municipio avanza con recursos propios en obras de infraestructura. “Estamos reordenando con infraestructura y lo estamos haciendo solos. No hay aporte nacional ni provincial; esto es gracias al aporte de cada uno de los vecinos”, sostuvo. En ese sentido, indicó que existen más de 4.000 millones de pesos licitados con el objetivo de mejorar la calidad de vida, en un escenario donde —según describió— numerosos hogares enfrentan dificultades para afrontar gastos básicos.

Macharashvili también confirmó el acompañamiento municipal a proyectos impulsados por el sindicato, entre ellos el polideportivo frente al Predio Ferial y la futura escuela. Sobre este último punto, consideró que el deporte cumple un rol formativo y comunitario: “El deporte es un estilo de vida que te forma y te da valores, te enseña a ayudar al que se cayó para levantarlo e ir todos juntos”.

En el cierre, insistió en la necesidad de consolidar una agenda común frente al escenario de crisis. “Hay mucha gente enojada y compañeros quedándose sin empleo por proyectos que son un espejismo. Por eso, transmitan este concepto en toda la provincia: debemos trabajar juntos”, afirmó.

Por su parte, el dirigente Jorge Taboada valoró el trabajo sostenido para concretar el nuevo salón y destacó su función social. “Queríamos que vean la magnitud de este esfuerzo que venimos construyendo hace tiempo. Este salón se convertirá en un lugar de encuentro para la familia camionera, para que tengan un lugar digno donde celebrar cumpleaños o casamientos sin que los costos sean una barrera”, señaló.