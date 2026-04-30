Renunció la diputada provincial Jacqueline Caminoa

La diputada provincial de Juntos por el Cambio, Jacqueline Caminoa, presentó su renuncia a la banca que ocupaba en la Legislatura de Chubut, decisión que responde a razones “estrictamente personales”.

La ahora exlegisladora se expresó a través de sus redes sociales, donde buscó llevar tranquilidad respecto a su vínculo político con el Gobierno provincial. “Quiero aclarar que mi relación con Ignacio Torres está intacta. Lo seguiré acompañando desde el llano. En diciembre fue el primero en conocer mi decisión y la entendió. Apoyo este proyecto y agradezco a cada diputado de mi bloque por el acompañamiento y afecto”, manifestó la legisladora oriunda de Lago Puelo.

En cuanto a su reemplazo, si bien en la lista electoral figura en primer término Horacio Quinteros, quien asumiría el escaño sería Liliana Giordano, a fin de cumplir con la ley de paridad de género vigente.