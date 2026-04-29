El Municipio depositó los sueldos

Tal como sucedió el mes anterior, el intendente Othar Macharashvili dispuso el depósito de los sueldos municipales antes del fin de semana largo.

El Municipio efectivizará este miércoles el depósito de los haberes correspondientes a abril, con el objetivo de que mañana los empleados ya cuenten con el dinero acreditado en sus cuentas bancarias.

La medida se enmarca en la conmemoración del Día del Trabajador, que se celebra cada 1° de mayo, y busca acompañar tanto al personal municipal como al movimiento económico local.

Asimismo, cabe resaltar que la anticipación del pago forma parte de una política sostenida de fortalecimiento del vínculo con los trabajadores, priorizando su bienestar y garantizando mayor previsibilidad financiera.