Luque busca garantizar un diferencial por zona fría en los costos de la energía eléctrica

El diputado nacional presentó una iniciativa que busca establecer una tarifa eléctrica más justa y accesible para las provincias del sur del país.

El proyecto denominado Ley de Equidad Energética Federal plantea incorporar un esquema de equivalencias para zonas frías y muy frías, con el objetivo de corregir una desigualdad vigente. Actualmente, la Secretaría de Energía de la Nación reconoce consumos diferenciales en regiones cálidas, pero no aplica el mismo criterio para aquellas zonas donde las bajas temperaturas obligan a un mayor consumo energético.

En ese sentido, el proyecto del exintendente de Comodoro impulsa la creación de un piso de consumo subsidiado que contemple variables como el clima, el costo de vida y la realidad socioeconómica de provincias como Chubut y el resto de la Patagonia.

Uno de los fundamentos centrales de la iniciativa de Juan Pablo Luque es la diferencia en el peso que tienen los servicios básicos en los hogares: mientras que a nivel nacional una familia destina entre el 4,5% y el 6% de sus ingresos a estos gastos, en Chubut ese porcentaje es entre un 50% y un 150% más alto, producto de las condiciones estructurales de la región.

El proyecto también pone el foco en las condiciones climáticas: en la Patagonia se registran más días al año con necesidad de calefacción, lo que incrementa el consumo eléctrico.

A esto se suman mayores costos de transporte, que impactan tanto en las tarifas como en el precio de bienes y servicios esenciales, desde alimentos hasta el funcionamiento de escuelas, clubes y comercios.

“En nuestra región el consumo energético no es opcional, es indispensable para vivir y producir”, sostiene Luque respecto la iniciativa, que busca instalar el debate sobre la equidad en el acceso a servicios básicos.

Finalmente, el proyecto remarca la necesidad de avanzar en políticas públicas que permitan dejar atrás las asimetrías históricas. “Para que la Patagonia deje de ser una zona de sacrificio, necesitamos medidas que equiparen el tablero y garanticen el desarrollo de nuestras comunidades”, concluyó.