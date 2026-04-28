Andrea Rincón reveló detalles de su encuentro con Lionel Messi

Tras su paso por un programa de streaming, la actriz rompió el silencio sobre su breve romance con el capitán de la Selección. Sus declaraciones generaron furor en redes sociales.

Andrea Rincón volvió a generar debate en redes sociales a raíz de sus declaraciones en el programa de Martín Cirio. En esta oportunidad, la actriz se refirió a su pasado con Lionel Messi y brindó detalles sobre el encuentro amoroso que habrían protagonizado años atrás.

"¿Qué fue lo que pasó con Messi?", preguntó el famoso streamer Martín Cirio. Un tema que sin dudas iba a dejar reacciones. Andrea Rincón respondió: "Pasa que me van a dar por todos lados. Imagínate que cuando pasó todo esto tenía 24 años".

En ese momento, la actriz contó detalles sobre el después del primer encuentro con Messi: "Al otro día él metió un gol. Y yo dije 'Este se la re creyó. Porque yo le había dicho que traía suerte".

En referencia a la figura de Antonela Roccuzzo en esa época, Andrea Rincón expreso firme: "Él no estaba con Antonela, es lo único que voy a decir. Él no le fue infiel a Antonela, no estaba porque lo sé, porque me llamaron muchas personas, no fue infiel, no estaba con ella. No miento".

Las declaraciones de Andrea Rincón sobre su encuentro con Lionel Messi

El recorte del programa comenzó a circular con fuerza en X, TikTok e Instagram, donde usuarios debatieron sobre la veracidad del relato y el contexto en el que habría ocurrido.

Una historia de hace mucho tiempo

No fue la primera vez que la actriz aludió a ese episodio. Con el paso del tiempo, la anécdota reapareció en distintos programas y entrevistas, manteniendo una línea similar en su relato, aunque en esta ocasión aportó nuevos elementos que volvieron a despertar el interés del público.

En otras oportunidades, incluso, había señalado que actualmente Lionel Messi la tendría bloqueada en redes sociales, un dato que también generó repercusión.

“Estoy bloqueada, así que no puedo ver nada”, había contado tiempo atrás en el canal de streaming AZZ, aunque aclaró que no le daba relevancia. “No quiero que me desbloquee, no me interesa”, aseguró, dejando en claro que considera el tema como una etapa ya cerrada.

Al repasar ese vínculo, Rincón también se detuvo en el contexto emocional de aquel momento. Desde su perspectiva, ambos atravesaban situaciones personales distintas, lo que influyó en lo sucedido.

“Era un pibe joven. Todos tenemos historia”, deslizó, quitándole dramatismo y ubicándolo dentro de una etapa previa a la vida familiar que hoy construyó el futbolista.

Más allá del impacto que generaron sus palabras, la actriz no mostró arrepentimiento. Por el contrario, sostuvo su versión con soltura e incluso con cierto tono irónico, consciente de que sus declaraciones generarían repercusión, pero sin intención de evitarlas. Ese estilo directo, que la acompañó desde sus inicios en los medios, volvió a quedar expuesto.