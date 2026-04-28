Flor Vigna y una noche inolvidable: su consagración cómo campeona de boxeo en México

La argentina tuvo una sólida actuación en el evento pugilístico que fue transmitido a través de Netflix.

La presentación de la argentina Flor Vigna en Supernova: Genesis fue uno de los momentos más destacados del evento de boxeo celebrado el 26 de abril de 2026 en Arena Ciudad de México y que fue transmitido en vivo por la plataforma Netflix.

La artista no solo participó como peleadora en el evento estelar de la cartelera, sino que fiel a su estilo multifacético, realizó una entrada espectacular que combinó música y baile antes de su combate.

Vigna sorprendió al público con una presentación enérgica donde cantó y bailó, demostrando su preparación física previa a la pelea. En sus redes sociales, ya había anticipado que su entrada sería algo "de locos".

En el ámbito deportivo, Flor Vigna venció a la mexicana Alana Flores, quién luego de la pelea anunció su retiro. A pesar del desgaste por su show inicial, logró mantener el ritmo durante los cuatro rounds y se llevó el cinturón de campeonato de Supernova.

Tras la victoria, Vigna expresó su agradecimiento al público mexicano y celebró el triunfo como un hito importante en su carrera fuera de Argentina.