Acusan a Brian Sarmiento de escupirle la comida a sus compañeros

Una imagen viral desató indignación y volvió a poner al participante de Gran Hermano en el centro de las críticas dentro y fuera de la casa.

El nombre de Brian Sarmiento volvió a quedar envuelto en la polémica dentro de Gran Hermano, esta vez por una acusación que generó fuerte rechazo en redes sociales. Usuarios denunciaron que el participante habría tenido un comportamiento desagradable con la comida de sus compañeros, lo que desató una ola de indignación y fuertes comentarios.

El escándalo tomó fuerza en X (ex Twitter), donde comenzó a circular una imagen en la que se lo ve en la cocina, aparentemente dejando caer algo desde su boca sobre un plato mientras lavaba utensilios. A partir de esa captura, se multiplicaron los comentarios que no solo cuestionaban ese momento, sino que además señalaban que no sería un hecho aislado.

“No es la primera vez que lo hace. Larga escupitajos en la bacha”, “Es inmundo y da muchísimo asco”, fueron algunos de los mensajes más duros que se viralizaron rápidamente, acompañados por pedidos de sanción para el jugador por parte del público.

La controversia impacta de lleno en la imagen del exfutbolista, que ya venía acumulando críticas por distintas actitudes dentro de la casa. Aunque aún conserva cierto respaldo de seguidores que lo acompañan desde su etapa deportiva, su paso por el reality viene siendo cada vez más cuestionado.

El contexto no lo favorece: la producción de Gran Hermano decidió anular la fulminante que había realizado contra Pincoya, lo que terminó dejándolo directamente en placa de nominación. De esta manera, quedó expuesto en una semana clave para su continuidad y este lunes se sabrá cuál será su destino. Con la posibilidad de un mano a mano frente a Yipio, otra de las participantes más discutidas del ciclo, el panorama para Sarmiento es cada vez más complejo. Entre las críticas en redes, las acusaciones de comportamiento inapropiado y una definición inminente, su permanencia en el juego parece pender de un hilo.