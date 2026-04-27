Delicado problema de salud de Charly García: "Le encontraron un tumor"

La salud de Charly García volvió a generar preocupación después de que se conocieran detalles de la cirugía que atravesó en las últimas horas. En medio del hermetismo que rodeó su internación, trascendió que el músico fue operado por un "tumor" ubicado en uno de sus riñones y que permanece bajo observación médica mientras avanza su recuperación.

La información fue explicada por el doctor Guillermo Capuya, quien buscó llevar cautela frente a las versiones que empezaron a circular. El profesional remarcó que todavía no se puede determinar la naturaleza del cuadro y aclaró: “No estoy diciendo que sea un tumor maligno ni benigno. Fue operado por un tumor”. Ese punto será definido recién con los estudios posteriores.

El procedimiento que le realizaron a Charly García fue una nefrectomía parcial, lo que significa que no le extrajeron el riñón completo, sino únicamente la zona comprometida. La decisión apuntó a preservar la mayor parte posible del órgano y permitir que, con el paso de los días, vuelva a funcionar dentro de los parámetros esperados.

Uno de los datos que más llamó la atención fue la técnica elegida para la intervención. Según explicó Capuya, no pudieron realizar una cirugía "laparoscópica" por cuestiones respiratorias vinculadas al antecedente de tabaquismo del músico. Ese tipo de procedimiento requiere inflar el abdomen con gas, algo que podía complicar su capacidad pulmonar durante la operación.

Por ese motivo, el equipo médico optó por una alternativa más tradicional. “Se optó por hacer un corte, a la antigua. Se cortó y se extrajo parte del riñón. Se llama nefrectomía parcial”, detalló el especialista, al explicar por qué el abordaje fue a cielo abierto y no mediante una técnica menos invasiva.

Tras la operación, el foco quedó puesto en la evolución inmediata. Los médicos siguen de cerca el funcionamiento del riñón, la respuesta del cuerpo y el estado general del artista. En las primeras horas posteriores, uno de los puntos observados fue que pudiera orinar con mayor frecuencia y que los drenajes respondieran de manera favorable.

El cuadro también se analiza teniendo en cuenta la historia clínica del músico. Aunque Charly García conserva una energía que su entorno siempre destaca, sus 74 años y distintos antecedentes obligan a una recuperación controlada, sin apuros. Capuya incluso describió su organismo como “un poco maltratado”, en referencia al desgaste acumulado por su estilo de vida.

Por ahora, Charly García continúa internado y acompañado por controles médicos estrictos. La espera está puesta en los resultados que permitirán conocer con mayor precisión el diagnóstico, mientras su entorno sigue atento a cada señal de evolución tras una cirugía delicada que encendió la preocupación de todos.