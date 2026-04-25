Quién es la mujer de 46 años que habría conquistado a Macri

En Puro Show dieron detalles del vínculo sentimental que, aseguran, el expresidente tiene con una mujer llamada Lola.

El nombre de Mauricio Macri vuelve a quedar en el centro de la escena, pero esta vez no por política sino por su vida privada. Tras su separación de Juliana Awada, comenzaron a circular distintas versiones sobre posibles romances, y ahora apareció un nuevo capítulo que rápidamente encendió la curiosidad.

Aseguran que está saliendo con una mujer de 46 años llamada Dolores, a quien en su entorno conocen como Lola. La información descarta otros nombres que habían sonado anteriormente, como la modelo Chloé Bello o Sofía Smaldone, y apunta directamente a esta nueva figura.

La encargada de instalar el tema fue Nancy Duré, quien lo contó al aire de Puro Show (El Trece). Aunque dejó abierta la posibilidad de que todo sea negado, fue contundente al compartir lo que le llegó de fuentes cercanas.

“Me dicen que se están viendo hace bastante tiempo. Lo han visto a él en la casa de ella en varias oportunidad en carácter de novio”, aseguró la periodista, dejando entrever que no se trataría de un vínculo reciente ni casual.

Además, aportó datos sobre el perfil de la mujer, que sumarían contexto a la historia. “En su LinkedIn ella figura como asesora de dirección general de eventos de la Presidencia desde agosto de 2015, por lo tanto se habrán conocido en la época en la que Macri fue presidente”, explicó.

En esa misma línea, Duré describió algunas características personales de Lola y su presente. “Me dicen que es espléndida, una hermosa mujer y fina. Una persona muy del estilo de Macri, teniendo en cuenta su relación con Juliana Awada”, señaló, y agregó que está separada y tiene un emprendimiento vinculado a la venta de alfombras.

A pesar de la información, la panelista reconoció que no logró confirmar la versión con la propia protagonista. “Esta información me llegó por gente muy cercana a Mauricio”, dijo, y remarcó que no descarta que en las próximas horas surja un desmentido.

Mientras tanto, Mauricio Macri mantiene el hermetismo absoluto. Sin declaraciones públicas y fiel a su estilo, el exmandatario opta por el silencio ante los rumores, que una vez más lo colocan en el foco mediático por cuestiones del corazón.