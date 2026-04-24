La interrupción del servicio eléctrico se extenderá entre las 8 y las 12 en la zona sur de la ciudad por tareas de mantenimiento.

Habrá corte de energía en una parte de Rada Tilly este domingo

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que el próximo domingo 26 de abril se realizará un corte programado de energía eléctrica en un sector de la zona sur de Rada Tilly.

La interrupción del suministro está prevista entre las 08:00 y las 12:00 horas, y abarcará el área comprendida entre las calles Combate Naval Monte Santiago, avenida Fragata Sarmiento, avenida Armada Argentina y Punta del Marqués.

Según se indicó desde el Departamento de Servicio Eléctrico de la prestadora, la medida responde a trabajos de mantenimiento sobre las instalaciones con el objetivo de optimizar el servicio.

Asimismo, se aclaró que la ejecución de las tareas quedará sujeta a condiciones climáticas favorables.