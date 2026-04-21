Rada Tilly impulsa un programa para fortalecer y sostener el comercio local

El Municipio de Rada Tilly presentó el Programa de Fortalecimiento Comercial “Rada Tilly Impulsa”, una iniciativa destinada a acompañar, sostener y potenciar la actividad de los comercios locales en un contexto económico desafiante. El proyecto, que fue enviado hoy al Concejo Deliberante, se enmarca en una política pública integral y se organiza en tres ejes principales: alivio fiscal, capacitación y desarrollo comercial, y regularización administrativa.

La propuesta parte del reconocimiento del comercio de cercanía como un actor clave en la vida comunitaria, no solo por su aporte económico, sino también por su rol social y de integración urbana. En ese marco, advierte sobre el impacto de la desaceleración económica a nivel nacional y la caída del consumo en la actividad comercial local.

“Sabemos que muchos pequeños comerciantes atraviesan dificultades por la caída en las ventas y la necesidad de adaptarse a nuevos contextos. A esto se suma la merma en la actividad hidrocarburífera en la cuenca del Golfo San Jorge, que impacta directamente en el empleo y el consumo”, señaló la intendente Mariel Peralta. Y agregó: “Para nuestra gestión, acompañar al sector comercial es una acción permanente”.

Entre sus objetivos, la iniciativa busca sostener la actividad de pequeños y medianos comercios, promover su regularización fiscal, mejorar su competitividad y fortalecer el entramado económico local. Además, contempla la posibilidad de incorporar nuevas herramientas en función de la evolución del contexto.

La intendente destacó que el rol del Estado municipal es “acompañar los procesos de cambio derivados de la coyuntura económica, los avances tecnológicos y las nuevas formas de consumo, evitando que situaciones administrativas o fiscales profundicen crisis que pueden revertirse con intervención oportuna”.

En cuanto a los beneficios, el programa prevé la bonificación total de nuevas habilitaciones comerciales y renovaciones por el plazo de un año desde la sanción de la ordenanza, así como un régimen de reconocimiento para quienes hayan cumplido con el pago de habilitaciones en los últimos tres años.

Además, se impulsarán instancias de capacitación orientadas a mejorar herramientas de venta, gestión, medios de pago e innovación, junto con acciones de promoción del comercio local como ferias, exposiciones y circuitos de consumo que fortalezcan el vínculo entre comerciantes y la comunidad.