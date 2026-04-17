Rada Tilly promocionó su oferta turística en el 6° Workshop de Península Valdés

Se llevó a cabo los días 9 y 10 de abril en la ciudad de Puerto Madryn.

El encuentro reunió a importantes operadores mayoristas a nivel nacional, representantes de distintos destinos y una amplia participación de profesionales del sector, en un espacio orientado al intercambio, la capacitación y la promoción turística.

En este marco, Rada Tilly contó con un stand propio donde se presentó la oferta turística de la ciudad, sus principales atractivos y la diversidad de servicios y prestadores locales.

“El balance fue altamente positivo: trabajo en red, esfuerzo compartido, nuevos contactos, aprendizaje y una experiencia enriquecedora. Rada Tilly sigue posicionándose como un destino emergente, con mucho para ofrecer y un gran potencial de crecimiento”, destacó Pablo Alvear, director de Turismo del Municipio de Rada Tilly.

Durante las dos jornadas, se desarrollaron capacitaciones a cargo de profesionales del INCATUR y referentes del sector, abordando temáticas clave para el crecimiento, la innovación y la competitividad en la actividad turística. Asimismo, el encuentro permitió fortalecer vínculos entre agencias minoristas y grandes mayoristas, en una agenda que incluyó tanto destinos emergentes como propuestas tradicionales de Europa, Latinoamérica y otros mercados internacionales.

El workshop se consolidó como un espacio estratégico para generar nuevas oportunidades comerciales, afianzar redes de trabajo y potenciar el desarrollo turístico regional. En este contexto, también se celebró el 23° aniversario de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Península Valdés, junto a autoridades, directivos y referentes del sector.