Rada Tilly finalizó varias cuadras en diferentes sectores de la ciudad

El Municipio de Rada Tilly finalizó una nueva etapa de obras en el marco del Plan Municipal de Pavimentación Urbana, que se ejecuta de manera ininterrumpida con fondos propios desde hace más de 20 años.

En esta oportunidad, se completaron 8.000 metros cuadrados de pavimento en tres sectores de la ciudad, beneficiando a los barrios El Mirador, Sargento Cabral y la zona de los Lagos. Estas intervenciones permiten mejorar la conectividad, optimizar la circulación vehicular y acompañar el crecimiento urbano de la localidad.

Asimismo, a través de una ampliación de obra, se incorporaron dos nuevas cuadras al plan en ejecución. Se trata de la calle Comodoro Laserre, entre avenidas Piedrabuena y Moyano, y de Rodolfo Andrés Blanco, entre calles Abdón Peralta y Turkovic, ampliando el alcance de los trabajos previstos.

El Plan Municipal de Pavimentación Urbana continuará con la colocación de intertrabado, una alternativa que aporta durabilidad y mejora en la infraestructura vial. El inicio de esta etapa estará sujeto a la finalización de tareas de mantenimiento en la planta de adoquines de la Administración de Vialidad Provincial, ubicada en Trevelin.

De este modo, el Municipio sostiene una política pública de inversión constante en infraestructura urbana, consolidando un plan que, a lo largo de más de dos décadas, ha permitido mejorar la calidad de vida de los vecinos y fortalecer el desarrollo ordenado de la ciudad.

Además, este año se ejecutará la carpeta asfáltica faltante correspondiente a la dársena de la colectora Brown Norte. La obra del Acceso Brown era financiada en el marco del Programa “Redes Conexas” de Vialidad Nacional. El Municipio intervino la obra en 2024 luego de que se firmara el Acta de neutralización de plazo de obra, instancia que permitió, con autorización del Concejo Deliberante, contar con los fondos municipales para realizar los trabajos que permitieron garantizar la seguridad en el tránsito peatonal y vehicular.

Al igual que la obra de Acceso de la Avenida Brown, el Plan de Pavimentación de las 77 cuadras es una obra financiada por el Estado Nacional que está en suspenso. Desde su paralización el Municipio gestionó su reactivación y se encuentra a la espera de decisiones del Estado Nacional.