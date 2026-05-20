Rada Tilly lanza una nueva edición de "Tapitas Solidarias"

En el marco del Día Mundial del Reciclaje, el Municipio de Rada Tilly pone en marcha una nueva edición del programa de la Fundación Garrahan.

La propuesta es impulsada por el Programa Municipal de Educación Ambiental del municipio que conduce Mariel Peralta y está destinada a instituciones educativas de nivel inicial y primario de la ciudad. Las actividades se realizan desde este miércoles con el objetivo de generar acciones de concientización y participación en torno al reciclaje y el cuidado del ambiente.

El programa promueve la separación de residuos para su posterior reciclaje y busca fortalecer la conciencia ecológica y social respecto al uso responsable de los recursos naturales. Además, incorpora una dimensión solidaria, ya que los fondos obtenidos a través del reciclado de tapitas son destinados por la Fundación Garrahan al sostenimiento de distintos programas vinculados a la salud infantil.

Como parte del proyecto, las instituciones educativas reciben recipientes de acopio —tapiteros— elaborados por alumnos del curso de herrería y soldadura del programa de formación de oficios de la Secretaría de Desarrollo Social. Posteriormente, el Club de Leones realizará la recolección, clasificación y acondicionamiento de las tapitas para su envío a la Fundación Garrahan.

El programa está acompañado por charlas y actividades lúdicas orientadas a los alumnos, con el propósito de promover hábitos sustentables, incentivar acciones solidarias y fortalecer la responsabilidad ciudadana desde edades tempranas.

Desde su creación en 2006, el Programa de Reciclado y Medio Ambiente (PRyMA) de la Fundación Garrahan se consolidó como una de las campañas solidarias y ambientales más importantes del país. Actualmente cuenta con más de 1.100 puntos de recolección en 450 ciudades y logró reciclar casi 8.000 toneladas de tapitas plásticas.

Los recursos obtenidos permiten colaborar con el funcionamiento de Casa Garrahan, la compra de equipamiento médico de alta tecnología, la capacitación de equipos de salud y la asistencia social a niños y adolescentes de distintos puntos del país.

Además de contribuir al cuidado ambiental mediante la economía circular, las tapitas recicladas se transforman en nuevos productos sustentables como baldes, perchas, juguetes, cajas de herramientas y otros elementos de uso cotidiano.

Con esta propuesta, Rada Tilly continúa fortaleciendo políticas públicas que promueven la educación ambiental, la participación comunitaria y el compromiso colectivo con el cuidado del ambiente.