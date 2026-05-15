Rada Tilly lanzó la nueva edición de Vibra

Ayer en Origen se realizó el lanzamiento de la nueva edición de Vibra, el festival que celebra que surgió para celebrar el Día Internacional del Yoga, y que se consolida con su cuarta edición. Del 15 al 21 de junio, bajo el lema del encuentro y la celebración, esta nueva edición propone un recorrido integral por la salud física, mental y espiritual, invitando a toda la comunidad a participar, sin necesidad de experiencia previa.

Vibra es organizado por la Secretaría de Turismo, Deporte y Desarrollo Económico Local, en conjunto con referentes del sector, profesionales, centros de bienestar, gimnasios y comercios locales. La propuesta comenzará el lunes 15 de junio con un circuito de actividades descentralizadas. Hasta el viernes 19, gimnasios, centros de pilates y shalas de Rada Tilly abrirán sus puertas con propuestas especiales, permitiendo que el bienestar llegue a cada rincón de la ciudad.

“Será una semana de movimiento en toda la ciudad. Esta nueva edición demuestra que Vibra sigue consolidándose como un evento de referencia en bienestar en la región”, destacó Jorge Mérida, secretario del área.

Como en ediciones anteriores, el festival contará con la participación de referentes del ámbito de la salud, quienes brindarán herramientas científicas y prácticas para mejorar la calidad de vida. Habrá más de 30 clases, seis charlas y actividades destinadas a embarazadas, adultos, familias, bebés, niños, niñas y adolescentes. Además, se ofrecerán clases magistrales a cargo de profesionales destacados de la región. El momento central del festival será el fin de semana del 20 y 21 de junio con las múltiples actividades que se realizarán para celebrar el Día Internacional del Yoga.

Para más información sobre acreditaciones y el cronograma de actividades, se recomienda seguir las redes sociales oficiales del Municipio.