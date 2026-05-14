Allanaron mueblerías de REMAR por presunta trata

La Justicia Federal investiga presuntos casos de trata de personas y explotación laboral. Los procedimientos, a cargo de Prefectura, se realizaron de manera simultánea en Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia, Pico Truncado y Las Heras.

Efectivos de Prefectura Naval efectuaron este jueves allanamientos en mueblerías vinculadas a la organización REMAR. Los procedimientos se realizaron en Comodoro Rivadavia y otras localidades patagónicas en el marco de una investigación federal por presunta trata de personas y explotación laboral.

Los procedimientos fueron ordenados por la Justicia Federal de Santa Cruz y se desarrollaron de manera simultánea en Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras y Comodoro Rivadavia. En esta ciudad, el operativo tuvo lugar en un local ubicado sobre Ameghino al 1500, en la zona de La Loma.

De acuerdo con fuentes judiciales, la causa investiga posibles situaciones de explotación laboral y trata de personas dentro de establecimientos pertenecientes a la ONG REMAR.

Los allanamientos estuvieron a cargo de la Prefectura Naval Argentina y comenzaron durante la mañana de este jueves.

En Caleta Olivia, los efectivos también allanaron un edificio situado sobre calle Misionero Beauvoir, en el barrio General Paz.

No se informó oficialmente si hubo personas detenidas o secuestro de documentación durante los operativos.