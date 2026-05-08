Seguirán presos los imputados por un intento de homicidio

A pedido de la Fiscalía, el juez Cosmaro amplió la detención de Brian Chicahuala y Blas Montiel, los sospechosos del ataque armado que sufrió un hombre en la Zona de Quintas del barrio Abásolo.

En los tribunales penales de Comodoro Rivadavia se desarrolló este viernes la audiencia de revisión de una causa de tentativa de homicidio agravada por el uso de arma de fuego.

Por el ilícito acontecido el 5 de marzo en el barrio Zona de Quintas II, se realizó la audiencia de revisión de la prisión preventiva que cumplen los imputados Brian Chicahuala y Blas Montiel. El representante de la fiscalía pidió que se mantenga la prisión preventiva que cumplen ambos imputados, en tanto que la defensa no planteó objeción a dicho pedido.

En un primer momento el funcionario de fiscalía, Alan Larrue, expresó que las circunstancias por las cuales se les dictó la medida de coerción anteriormente no han variado. Se han producido diversas medidas de investigación que refuerzan el caso de fiscalía.

En virtud de la existencia de elementos de convicción para tener a ambos imputados, Chicahuala y Montiel, como probables coautores del hecho y de los peligros procesales de fuga y entorpecimiento, el funcionario solicitó que se prorrogue la prisión preventiva que vienen cumpliendo.

Solicitó la ampliación por dos meses, hasta el 8 de julio próximo.

Seguidamente la defensora Vanesa Vera entendió que no existen elementos nuevos para aportar, es decir que no tiene elementos para oponerse a la prórroga de la medida de coerción. Eventualmente con nuevos datos solicitará una revisión, anticipó.

Finalmente, el juez penal Martín Cosmaro resolvió mantener la prisión preventiva que cumplen ambos imputados Chicahuala y Montiel por dos meses, como lo solicitara la fiscalía.

EL CASO

El caso investigado se produjo el 5 de marzo de 2026, alrededor de las 16, cuando la víctima se encontraba a bordo de un Chevrolet Astra, de su propiedad, remolcado por una Ford F-100 conducida por una tercera persona. En esas circunstancias, al transitar sobre la calle Código 684, esquina Calle Código 751 de la Zona de Quintas II, ambos vehículos detuvieron su marcha debido a la rotura de la soga de remolque.

La víctima descendió entonces de su automóvil y comenzó a caminar por Calle 751 en dirección a su vivienda, mientras el conductor de la Ford aguardaba su regreso.

En ese momento, según la acusación de la Fiscalía, Brian Ezequiel Chicahuala y Blas Alejandro Montiel, aparecieron en el lugar, cada uno de ellos con un arma de fuego.

Así, efectuaron varios disparos contra la humanidad de la víctima, con claras intenciones de darle muerte.

Uno de los disparos impactó en la mandíbula de la víctima, con orificio de entrada y salida, de derecha a izquierda provocándole fractura de maxilar, desplazamiento de las piezas dentales de la boca, y edema en lengua, requiriendo traqueotomía.

Fue una lesión que puso en riesgo la vida de la víctima.

Mientras los agresores huían, el conductor de la Ford se retiró rápidamente del lugar. Y la víctima, mal herida, se dirigió hasta la sede de la Seccional Séptima, desde donde fue trasladada al Hospital Regional.

La Fiscalía calificó provisoriamente el caso como “homicidio agravado por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa” en calidad de “coautores” para Chicahuala y Montiel.