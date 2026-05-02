Cuando los efectivos de la guardia constataron la identidad del hombre, comprobaron que pesaba sobre él un pedido de captura vigente.

Fue a la comisaría por una consulta y quedó detenido

Pasadas las 18 de este sábado, un hombre se presentó en la Seccional Quinta de Comodoro Rivadavia. Se acercó a realizar una consulta referida a la notificación de una cédula judicial.

El personal policial que realiza tareas internas, inherentes al servicio, procedió a la identificación del hombre, de 46 años, mediante el sistema. Así se constató que registraba un pedido de captura vigente.

Se dio conocimiento de la situación a la abogada de turno en la Oficina Judicial, tras lo cual se efectuó su detención.