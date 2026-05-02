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Fue a la comisaría por una consulta y quedó detenido

Cuando los efectivos de la guardia constataron la identidad del hombre, comprobaron que pesaba sobre él un pedido de captura vigente.

Pasadas las 18 de este sábado, un hombre se presentó en la Seccional Quinta de Comodoro Rivadavia. Se acercó a realizar una consulta referida a la notificación de una cédula judicial.

El personal policial que realiza tareas internas, inherentes al servicio, procedió a la identificación del hombre, de 46 años, mediante el sistema. Así se constató que registraba un pedido de captura vigente.

Se dio conocimiento de la situación a la abogada de turno en la Oficina Judicial, tras lo cual se efectuó su detención.

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