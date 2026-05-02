Detienen a prófugo buscado por un violento robo en Tucumán

El hombre, de 29 años, tenía pedido de captura vigente desde octubre de 2025. Fue localizado en el barrio Máximo Abásolo.

En un procedimiento realizado el pasado jueves, personal de la Policía del Chubut detuvo en Comodoro Rivadavia a un hombre que era intensamente buscado por la Justicia del norte del país.

El operativo fue llevado adelante por la División Búsqueda de Personas, dependiente del área de Investigaciones de Rawson, y culminó con la aprehensión de Leandro Emanuel Ávila, de 29 años.

La detención se concretó en la vía pública, sobre la calle Eva Duarte del barrio Máximo Abásolo, y fue el resultado de tareas investigativas que se extendieron durante varios meses, permitiendo establecer con precisión el lugar donde se ocultaba el sospechoso. En el procedimiento también intervino personal de la Comisaría Seccional Séptima.

Ávila tenía un pedido de captura vigente desde el 30 de octubre de 2025, emitido por la Justicia de la provincia de Tucumán, en el marco de una causa por robo agravado con uso de armas y lesiones graves.

El hecho que se le imputa ocurrió en 2021 en la ciudad de Tafí Viejo, donde, según la investigación, protagonizó un asalto de extrema violencia que dejó a una víctima con heridas de gravedad y riesgo de vida.

Tras su detención, el acusado fue trasladado a una dependencia policial, donde permanece alojado a disposición de la Justicia. Durante la audiencia de control de detención se dispuso que continúe privado de su libertad por un plazo de hasta siete días, período en el que se completarán los trámites para su traslado a Tucumán.

El proceso de extradición ya fue iniciado y se prevé que en los próximos días arribe a la ciudad una comisión policial de la provincia norteña para concretar el traslado definitivo del detenido.