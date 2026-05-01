Avila: "el martes será un día clave para la Cuenca"

En un Día del Trabajador atravesado por la crisis laboral en la región, el dirigente petrolero Jorge Ávila anunció un encuentro fundamental con las operadoras para el futuro de la actividad hidrocarburífera en Comodoro Rivadavia.

Junto al gobernador Ignacio Torres, el martes los dirigentes petroleros mantendrán una reunión con las autoridades de Pan American Energy (PAE) para plantear la reactivación de los equipos de perforación y definir inversiones en el marco de la prórroga de la concesión de la concesión del yacimiento de Cerro Dragón.

Durante el acto por el 1 de Mayo, Jorge Ávila calificó la reunión del martes como necesaria y urgente.

“Iremos a buscar una respuesta sobre la necesidad imperiosa de que se vuelva a reactivar la perforación en una cuenca que ha caído”, señaló el líder gremial.

El secretario general de Petroleros Privados también adelantó gestiones similares con CAPSA. Así planteó que cualquier beneficio fiscal o baja de regalías debe estar atado a un compromiso real de inversión en el campo.

LA SALIDA DE YPF

El discurso de Ávila en el acto organizado por la CGT estuvo marcada por la salida definitiva de YPF de la zona. El dirigente confirmó que el 30 de mayo comenzará formalmente la actividad de PeCom en el área de Manantiales Behr, marcando el alejamiento total de la operadora estatal de la cuenca.

A pesar de calificar este hecho como "lamentable", Ávila destacó que la prioridad ahora es apuntalar el trabajo con las empresas que deciden quedarse. En esa línea, celebró que julio se espera la llegada de un nuevo perforador, sumado a tres equipos de pulling y cuatro de workover, lo que empezará a reactivar la rueda laboral.