El Registro Civil Móvil atenderá en Comodoro

Desde el 8 al 10 de mayo estará en esta ciudad. Posteriormente atenderá en Gastre, Lagunita Salada y Gan Gan. En todos los casos se podrán realizar trámites de DNI y Pasaporte.

El Ministerio de Gobierno del Chubut, a través del Registro Civil, informó que durante mayo la Unidad Móvil continuará desplegando operativos en distintos puntos de la provincia, acercando servicios de documentación a vecinos sin necesidad de trasladarse a oficinas fijas.

En Comodoro Rivadavia, el cronograma comenzará el 8 de mayo en la Asociación Vecinal Presidente Ortiz, ubicada en Avenida José Ingenieros 551 (Km 5), donde la atención se brindará de 10 a 18.

La recorrida continuará el 9 de mayo en la Asociación Vecinal Pueyrredón, en calle La Prensa 212, en el mismo horario, y finalizará el 10 de mayo en la Vecinal del barrio Malvinas, en zona sur, sobre calle Ramírez Teodolindo 1090.

Posteriormente, el operativo se trasladará a localidades del interior provincial. El 15 de mayo la Unidad Móvil estará presente en el Juzgado de Paz de Gastre, ubicado en calle Pirre Mahuida 426; el 16 de mayo se atenderá en Lagunita Salada, en la Comuna Rural; mientras que el 17 de mayo la jornada de documentación se desarrollará en el Juzgado de Paz de Gan Gan, en la intersección de Avenida Omar Montenegro y José María Cual. En todos los casos, el horario de atención será de 10 a 18.

Durante las jornadas se podrán realizar trámites de DNI y Pasaporte. En el caso de Comodoro Rivadavia, y debido a la alta demanda, los turnos deberán solicitarse previamente a través del asistente virtual DINO, enviando un mensaje de WhatsApp al 280 460-3466, lo que permite organizar la atención y agilizar las gestiones.

En tanto, en las localidades del interior la atención se realizará por orden de llegada.